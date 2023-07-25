Microsoft, Bing yapay zekasının ücretsiz kalacağına dair söz verdi

Microsoft, geçtiğimiz günlerde "kurumsal müşteriler" için yapay zeka destekli Bing chat robotunun ücretli bir sürümünü tanıttı. Bu durum kullanıcıların Bing yapay zekasının ücretli olacağını düşünmesine yol açtı.



Teknoloji şirketi ise bing.com'daki sinir ağının ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edeceğini ve Bing Chat'in kurumsal sürümünün, mevcut ücretsiz deneyimi etkilemeyeceğinin sözünü verdi.



Bing sohbet robotu, kitaplar, makaleler ve birçok kaynak dahil olmak üzere büyük dil modellerini kullanarak eğitilmiş bir yapay zeka asistanı.



Ayrıca ChatGPT'den ayıran en büyük özellik ise istediğiniz bir bilgiyi web üzerinden arayabiliyor, verileri analiz ediyor ve kullanıcıların sorularını buna göre yanıtlıyor.

TÜRKÇE DİL DESTEĞİ BULUNUYOR



Yapılan son güncellemeler ile beraber Microsoft Bing'e Türkçe dil desteği gelmişti. Öte yandan görsel arama özelliği ile beraber Bing Chat'in resmi yorumlayabildiği ve onunla ilgili soruları yanıtlayabildiği görüldü.



Örneğin, bir köpek resmi yükleyebilier ve cinsi hakkında daha fazla bilgi isteyebilirsiniz.