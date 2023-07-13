Microsoft Blizzard davasını kazandı: FTC karara itiraz etti

Microsoft, Activision Blizzard'ı satın alma davasında Federal Ticaret Komisyonuna (FTC) karşı zafer elde etti.



Ancak FTC'nin Microsoft'un mahkemeyi kazanmasının ardından bu karara itiraz ettiği belirtildi.



FTC, antitröst kaygıları nedeniyle Microsoft'un Blizzard'ı bünyesine katmasını engellemek için tekrardan dava açtı.



İdari davanın Ağustos ayında başlayacağı belirtilirken, şirketlerin birleşme için sontarihlerinin 18 Temmuz olduğu belirtildi.



Yargıç Jacqueline Scott Corley, 14 Temmuz tarihinde kadar Temyiz Mahkemesinden acil bir durdurma kararı alınmazsa, Microsoft ve Blizzard'ın anlaşmayı tamamlamasını engelleyen geçici yasaklama emrini kaldıracak.

"BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"



Microsoft başkanı ve başkan yardımcısı Brad Smith, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Bölge Mahkemesinin kararı, bu satın almanın hem rekabet hem de tüketiciler için iyi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. FTC'nin açıkça zayıf bir dava haline gelen davayı sürdürmeye devam etmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı ve ilerleme kabiliyetini geciktirmek için daha fazla çaba gösterilmesine karşı çıkacağız." ifadelerini kullandı.

"DAVAMIZIN GÜCÜNÜ GÖSTERMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"



Activision Blizzard ise,"Gerçekler değişmedi. ABD'nin birleşmenin tamamlanabileceği 39 ülke arasında kalacağından eminiz. Mahkemede davamızın gücünü yeniden göstermeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.

