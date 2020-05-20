Microsoft Build 2020 konferansı internet üzerinden kapılarını açtı

Birlikte öğrenmek, geliştirmek ve tasarlamak amacıyla düzenlenen ve uluslararası yazılım geliştiricilerin buluşma noktası olarak nitelendirilen uluslararası Microsoft Build etkinliği bu sene herkesin katılımına açık ve çevrimiçi olarak 48 saat sürecek. Seattle’dan Satya Nadella’nın açılış konuşmasıyla 19 Mayıs’da Türkiye saatiyle 18.00’de başlayan etkinlik, kesintisiz iki gün boyunca Microsoft İş Ortağı Program Yöneticisi Scott Hanselman, Bulut ve Yapay Zeka Başkanı Group Scott Guthrie, Deneyimler ve Cihazlar Grup Başkanı Rajesh Jha, CTO Kevin Scott, ve İş Uygulamaları Başkanı James Phillips’i ve birçok uzmanı ağırlayacak.



“Öğren, Bağlan, Kodla” söylemiyle hayata geçirilen etkinliğin açılış konuşması için bağlanan Microsoft CEO’su Satya Nadella, teknoloji, şimdiki gibi dünyanın en akut ihtiyaçlarına cevap vermek için en çok yardım beklenen sektörlerin başında geliyor diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Bu dönemde geliştiriciler hiç olmadığı kadar önem kazandı. Acil durum müdahalesinden toparlanma aşamasına ve gelecekte dünyanın yeniden canlandırılmasına kadar krizin tüm aşamalarında, teknolojinin ve yazılım geliştiricilerin rolünün ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz.” dedi.

ETKİNLİKTE DUYURULAN YENİLİKLER NELER?

Build 2020’de operasyonel veritabanı hizmetlerini ve analitiği gerçek zamanlı olarak bir araya getiren Azure Synapse Link tanıtıldı. Maliyetleri düşüren ve zaman kazandıran Azure Synapse Link, veri hareketlerini yönetmeye gerek kalmadan müşterilerin değerli bilgiler elde etmesini sağlıyor.



Geliştiricilerin Visual Studio ve Visual Studio Code'dan Teams uygulamaları oluşturmaları ve yayınlamaları için Microsoft Teams'e, yenilikler sunuldu. Bu yeni yetenekler BT yöneticilerinin Teams’teki kullanıcıların iş kollarını ve ISV uygulamalarını değerlendirmesine ve iş dağılımı yapmasına olanak tanıyor.



Yeni güncellemeler eklenen Fluid Framework, açık kaynak platformu olarak geliştiricilere sunulmaya başlandı. Böylece Office.com ve Web için Outlook'taki Fluid bileşenleri de son kullanıcılara sağlanmış oldu.

Azure Machine Learning ve OSS araçlarına getirilen yeniliklerle müşterilerin yapay zekâ modellerini daha sorumlu bir şekilde kullanmasına yardımcı olmak için yeni Responsible ML (Sorumlu Makine Öğrenmesi) araçları sunuldu. Bu araç, model yorumlama yeteneğini geliştirerek veri güvenliğini ve kullanıcı gizliliği garanti altına alacak, yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinde sorumluluk anlayışını güçlendirecek.



Etkinlikte, 1 milyar Windows 10 cihazında birlikte uygulama geliştirmeye yardımcı olmak için Project Reunion girişimi de tanıtıldı. Project Reunion, Win32 ve UWP API'leri ile entegrasyonu kolaylaştırmak ve Windows 10 sürümleri kullanılan tüm cihazlarda çalışan kullanışlı uygulamalar geliştirmek üzere bir “Windows geliştirici platformu” olarak oluşturuldu.



Power Automate çözümüne kapsamlı düşük kodlu Robotik Proses Otomasyonu (RPA) teknolojisini sunmak için yatırımlarını sürdüren Microsoft, düşük kodlu ve kullanımı kolay RPA geliştirme ortamlarının lider sağlayıcısı Softomotive'i satın aldı. Softomotive’in teknolojisi, Microsoft müşterilerinin işlerini kolaylaştırmak için kullanıcı arayüzü akışlarına destek olan çözümler sunmaya başladı.



Etkinlikte, Azure'da yer alan dünyanın en güçlü süper yapay zekâ bilgisayarlarından birini de duyuruldu. OpenAI ile işbirliğiyle özel olarak geliştirilen bu süper bilgisayar gücünü Azure bulut altyapısından alıyor. Sistem, dağıtılmış devasa yapay zekâ modelleri geliştirmek için özel olarak tasarlandı.



Visual Studio ürün ailesiyle Microsoft, her geliştiriciye sınıfının en iyisi araçları sağlanmaya devam ediyor. Build 2020’de, yeni bir geliştirici kutusu kurmak, yeni bir projeye katılırken veya uzaktan çalışmaya geçerken ortak bir senaryo oluşturmak için Visual Studio Codespaces de tanıtıldı. VS Codespaces, geliştiricilerin dakikalar içinde tamamen yapılandırılmış geliştirme ortamları oluşturması için bulutun gücünden faydalanıyor.



Geliştiricilerin bulut deneyimine kesintisiz kod sağlamak için, GitHub Actions for Azure (Azure için GitHub Eylemleri) platformuna yapılan yeni entegrasyonlar da duyuruldu. Ekiplerin iş akışlarını kolayca oluşturmasına, test edip yayınlamasına, dağıtmasına ve otomatikleştirmesine yardımcı olan 30'dan fazla GitHub Eylemi geliştiricilere sunuldu.



Build 2020’de ayrıca Microsoft’un sağlık sektörüne özgü ilk bulut hizmeti olanMicrosoft Cloud for Healthcare (Sağlık için Microsoft Bulut) tanıtıldı. Hizmet, müşteriler ve iş ortaklarının hasta bakımını güçlendiriyor, bakım ekiplerinin bağlantılı hizmet yürütmesini sağlıyor, işbirliği, karar verme ve operasyonel verimliliği artırma yetenekleri sunuyor. Microsoft Cloud for Healthcare, Teams’teki Bookings uygulaması gibi, sağlık kurumlarındaki çevrimiçi randevuları zamanlamaya ve yönetmeye yarayan araçlara destek sağlayacak.

Platformlar uzaktan çalışmaya özel geliştiriliyor



Bugün dünyanın en büyük 500 şirketinin %95’inin kullandığı Azure, geliştiricilerin emekleriyle yeni özelliklere kavuştu. Yapay zekâ destekli botlarla güçlendirilen sağlık uygulamalarından üretim alanındaki dijital ikizlere, e-ticaret, akıllı perakende ve satış işlemlerine kadar Azure altyapısı, operasyonların uzaktan yapılabilmesini, simüle edilmesini ve otomatikleştirmesini sağlıyor. Microsoft 365 ile dünyanın insan merkezli, çok hizmetli, çok yönlü üretkenlik bulutunu geliştirmeye devam eden Microsoft, bu platform içinde sunduğu Teams ile günlük 75 milyon kullanıcıya ulaştı. Gerçek zamanlı gürültü kesme, parmak kaldıranı tespit etme, izinsiz katılımları engelleme, düşük bant internette kesintisiz hizmet verme gibi yeni özelliklerle Teams kullanımı önceki ayların 3 katına çıktı.



Yeni güncellemelerle birlikte Windows 10 işletim sisteminin aylık kullanıcı sayısı 1 milyarı yakaladı. Bu da Window’u geliştiriciler için vazgeçilmez kılıyor. Bunların yanında, bugün, uygulamalar, botlar, iş akışları, gösterge panoları oluşturmak için Power Platform'u kullanan 3,5 milyon kişi bulunuyor. Platform ile kullanıcılar kod kullanmadan uygulamalar geliştirebiliyor, Microsoft 365 ve Dynamics 365 verilerini özelleştirebiliyor.