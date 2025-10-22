Microsoft CEO’suna rekor maaş

Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın 2025 mali yılı için toplam kazancı yüzde 22 artışla 96,5 milyon dolara yükseldi. Bu rakam, Nadella’nın 10 yılı aşkın görev süresindeki en yüksek maaş seviyesi olarak kayda geçti.



Salı günü yapılan düzenleyici açıklamaya göre, Nadella’nın gelirinin 84 milyon dolardan fazlası hisse senedi ödüllerinden, 9,5 milyon doları ise nakit primlerden oluşuyor. Ödeme paketi büyük ölçüde Microsoft hisselerinin performansına bağlı.

ŞİRKETİN HİSSE DEĞERİ ÜÇ YILDA İKİ KATINA ÇIKTI

Yıl başından bu yana Microsoft hisseleri yüzde 23 değer kazanarak S&P 500 endeksini geride bıraktı. Şirketin hisse değeri son üç yılda iki katına çıktı; bu büyümede özellikle yapay zeka altyapısına olan talebi karşılayan bulut servisi Azure’un katkısı büyük oldu.



Microsoft, temmuz ayında son üç yılın en yüksek gelir artışını açıklamış ve satışlarını yüzde 18 oranında artırmıştı. Şirketin 29 Ekim’de açıklayacağı yeni bilançoda da yapay zeka yatırımlarına öncelik vermesi bekleniyor.

ŞİRKETTE İSRAİL TARTIŞMASI YAŞANMIŞTI

Buna karşın Microsoft içinde huzursuzluklar da yaşandı. Nisan ayında, İsrail ordusuyla yapılan iş birliğini protesto eden bazı çalışanlar işten çıkarıldı. Ayrıca ABD’li siyasetçiler, şirketin toplu işten çıkarmalar yaparken aynı anda yabancı işçi vizesi başvurularını artırmasını eleştirdi.