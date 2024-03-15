imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Microsoft Copilot Pro'yu duyurdu: GPT-4 ve GPT-4 Turbo

Microsoft, geliştirdiği yapay zeka botu Copilot'un Pro sürümünü aralarında Türkiye'nin de yar aldığı 222 ülkede kullanıma sundu.

Microsoft Copilot Pro'yu duyurdu: GPT-4 ve GPT-4 Turbo

Microsoft, üretken yapay zekası Copilot'un Pro sürümünü kullanıcılarla buluşturdu.

ABD'li devi, 222 ülkede kullanıma sunulan Copilot Pro'nun 20 dolarlık ücreti bulunduğunu, ancak dileyen kullanıcıların Copilot'un ücretsiz versiyonunu kullanmaya devam edebileceklerini söyledi.

GPT-4 VE GPT-4 TURBO

Copilot Pro ile birlikte kullanıcılar GPT-4 ve GPT-4 Turbo modelini kullanabiliyor.

Yapay zeka botu ofis uygulamaları için de tam destek verse de henüz Türkçe dilinde kullanılamıyor. 

Ayrıca kullanıcılar DALL-E 3 ile benzersiz görüntüleri daha da hızlı oluşturabilecek.

Microsoft, Mayıs ayında düzenlenecek geliştirici konferansına kadar bazı Windows 11 özellikleri de dahil olmak üzere Copilot'a daha fazla güncelleme yapmaya hazırlanıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...