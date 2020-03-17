Microsoft 'corona virüs' sitesini yayına sundu

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, corona virüsü odaklı bir internet sitesi oluşturdu. Sitede vaka ve ölüm sayılarını gösteren interaktif bir bölüm ile beraber virüs ile ilgili haberler de yer alıyor.

ntv.com.tr 17.03.2020 - 14:31

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İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen bugün ise yüzün üzerinde ülkeye yayılan corona virüs son dönemin en çok konuşulan konusu. 
    
The Verge'de yer alan habere göre, Microsoft, dünyanın gündemi olan corona virüsü ile ilgili yeni bir hizmet başlattı. 
  
İnteraktif haritya da ev sahipliği yapan bir site kuran şirket, bu site aracılığıyla güncel Corona virüsü istatistiklerini kullanıcılara sunuyor. 
  
Microsoft bünyesinde bulunan Bing ekibi tarafından hayata geçirilen site toplam vaka, ölüm sayısı ve kurtulanların istatistiklerini sağlıyor. 
  
Şirketten yapılan açıklamada sitede yer verilen verilerin; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) gibi yetkili kaynaklardan alındığı bilgisinin altı çizildi. 
  
ABD basınında yer alan haberlere göre, Google da corona virüsü ile ilgili bir internet sitesi üzerinde çalışıyor. 

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