Microsoft: Devlet destekli 'hackleme' vakalarının yüzde 58'inin arkasında Rusya var

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Microsoft, tespit edilen hacklenme girişimlerini derlediği ve Temmuz 2020- Haziran 2021 dönemini kapsayan "Yıllık Dijital Savunma Raporu"nu yayımladı.



Arkalarında bir devlet olduğu tespit edilen "hacklenme" vakalarının yüzde 58'inin ardında Rusya olduğu aktarılan raporda, bu olayların çoğunluğunda bakanlıklar gibi ABD hükûmeti kurumları ve ABD'deki düşünce kuruluşlarının hedef alındığı kaydedildi.



Öte yandan sıralamada Rusya'yı yüzde 23 ile Kuzey Kore, yüzde 8 ile Çin takip etti.