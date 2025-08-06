Microsoft: Fare ve klavyeye 5 yıl içinde veda edeceğiz

Bilgisayar dünyasında klavye ve fare, artık neredeyse nostaljik birer kalıntı gibi duruyor. Ergonomik tasarımlar ve farklı teknolojilerle bu ikiliyi dönüştürme çabaları yıllardır sürse de kullanıcılar çoğu zaman klasik modellere geri dönüyor. Üstelik bu araçları tamamen gereksiz kılacağı iddia edilen cihazlar da bugüne kadar geniş kitleler tarafından benimsenmedi.



Ancak Microsoft, bu durumu değiştirmek istiyor. Şirkete göre beş yıl içinde klavye ve fareye veda edebiliriz.



2030 VİZYONU



Microsoft, YouTube kanalında “2030 Vizyonu” başlıklı yeni bir video yayınladı.



Videoda şirketin Kurumsal Başkan Yardımcısı David Weston, Windows’un geleceğine dair öngörülerini paylaşıyor. Weston’a göre 2030 yılına gelindiğinde, bilgisayarla etkileşim şeklimiz bugünkünden tamamen farklı olacak.



Weston, şunları söylüyor:



“Fareyle gezinmek, klavyeyle yazmak, günümüzün genç kuşağı için yabancı bir deneyim haline gelecek.”



YENİ ARAYÜZ NE OLACAK?



Windows Central’ın haberine göre Microsoft’un vizyonu, gelecekte bilgisayarlarla etkileşimin doğal konuşma yoluyla gerçekleşeceği yönünde.



Weston, bilgisayarların sadece sesli komutlara yanıt vermeyeceğini; aynı zamanda gördüğümüzü görebileceğini, duyduğumuzu duyabileceğini ve çok daha karmaşık görevleri yerine getirebileceğini söylüyor:



“Gözlerimizi daha az, dilimizi daha çok kullanacağız. Bilgisayarlarla kurduğumuz iletişim çok daha doğal hale gelecek.”



Microsoft’un bu yaklaşımı, çok modlu (multimodal) yapay zeka sistemlerini temel alıyor. Bu sistemler, görsel, işitsel ve dilsel girdileri bir arada kullanarak kullanıcıyı daha iyi anlayabiliyor. Diğer bir deyişle bu yapay zeka araçları, kullanıcının masasının üzerindeki ve ekranını görebilirken, onunla sesli sohbet edebiliyor ve görevleri yerine getirebiliyor.



DAHA ÖNCE DE DENENDİ



Yine de bu fikir tamamen yeni değil. XDA Developers’ın aktarımına göre, Microsoft daha önce de, örneğin Windows Vista döneminde, sesli asistan Cortana ile benzer bir deneyim vaat etmişti. Ancak bu sistemler beklenen etkiyi yaratamamıştı.



Günümüzde yapay zekalar çok daha gelişmiş olsa da sesli komutların ana kontrol yöntemi olmasını herkesin isteyip istemeyeceği bir soru işareti.



Özellikle ofis ortamlarında, sosyal medyada ya da online oyunlar gibi hızlı ve çok yönlü kontrol gerektiren alanlarda, klavye ve farenin yerine sesli komutların geçmesinin ne kadar olası olduğu tartışmalı.

