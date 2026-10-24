Microsoft geliştirdi. Doktor gibi teşhis koyan yapay zeka
24.10.2026 05:44
Microsoft'un yeni yapay zeka modeline ilişkin araştırma Science dergisinde yayımlandı.
Microsoft yeni geliştirilen ve doktorlar gibi adım adım ilerleyip hastalık teşhisi koyan yapay zeka aracının, karmaşık vakalarda pratisyen hekimlerin iki katından fazla başarılı olduğunu duyurdu.
Son yıllarda inanılması güç bir hızla gelişen ve neredeyse bütün sektörlerde dengeleri değiştiren yapay zeka araçları, tıpta da önemli adımlar atmaya devam ediyor.
Teknoloji devi Microsoft'un araştırmacıları, doktorlar gibi adım adım ilerleyerek hastalık teşhisi koyan bir yapay zeka aracı geliştirdiklerini duyurdu. Şirkete göre geliştirilen yapay zeka aracı, karmaşık tıbbi vakaları çözmede pratisyen hekimlerden iki katından daha fazla başarılı oldu.
Science dergisinde yayımlanan araştırma, yapay zekanın teşhis sürecini nasıl yürütebileceğine odaklanıyor. Araştırmaya göre model, hastaya hangi soruların sorulacağını, hangi muayenelerin yapılacağını ve hangi testlerin isteneceğini belirliyor. Sistem, vakaları çözmek için birlikte çalışan, simule edilmiş bir klinik uzmanlar kurulundan yararlanan ve yapay zekanın problemi nasıl ele alacağını düzenleyen bir “orkestratör” aracılığıyla çalışıyor.
GEREKTİĞİNDE EK TESTLER İSTİYOR
Mevcut tıbbi yapay zeka modelleri genellikle hastanın tüm belirtilerini, laboratuvar sonuçlarını ve görüntüleme bulgularını aynı anda değerlendirerek teşhis üretmeye çalışıyor. Yeni model ise önce hastanın tıbbi geçmişi hakkında hangi soruların sorulacağına ve fiziki muayenede hangi bulguların önemli olduğuna karar veriyor. Daha sonra elde edilen bilgiler ışığında hangi testlerin yapılacağını belirliyor, sonuçları değerlendiriyor ve gerektiğinde ek testler talep ediyor.
Araştırmacılar, sistemin tüm bu süreç boyunca olası teşhislerini ve izlenecek yol haritasını sürekli güncellediğini anlattı. 300'den fazla son derece sıra dışı ve karmaşık tıbbi vakayı teşhis etmesi istenen model, hastayı değerlendirme ve teşhis koyma konusunda ders kitaplarından ve internetten yararlanan pratisyen hekimlerden iki katından fazla başarılı oldu.
Araştırmacıların aktardığına göre araç, büyük bir acil servis başvuru veri tabanından alınan senaryolarla sınandığında da doktorlardan daha iyi performans gösterdi.
Araştırmacılar, eski nesil yapay zeka sistemlerini doktorlarla karşılaştıran değerlendirmelerde genellikle çoktan seçmeli soruların kullanıldığını belirtti. Microsoft AI'ın sağlık biriminden sorumlu kurumsal başkan yardımcısı ve yeni teknolojiyi geliştiren ekibin lideri Dr. Dominic King, “Yapay zeka, bu sınavlarda yüzde 100 başarı oranına ulaşma konusunda çok iyi hale geldi” dedi.