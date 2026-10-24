Microsoft geliştirdi. Doktor gibi teşhis koyan yapay zeka

Son yıllarda inanılması güç bir hızla gelişen ve neredeyse bütün sektörlerde dengeleri değiştiren yapay zeka araçları, tıpta da önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Teknoloji devi Microsoft 'un araştırmacıları, doktorlar gibi adım adım ilerleyerek hastalık teşhisi koyan bir yapay zeka aracı geliştirdiklerini duyurdu. Şirkete göre geliştirilen yapay zeka aracı, karmaşık tıbbi vakaları çözmede pratisyen hekimlerden iki katından daha fazla başarılı oldu.

Science dergisinde yayımlanan araştırma, yapay zekanın teşhis sürecini nasıl yürütebileceğine odaklanıyor. Araştırmaya göre model, hastaya hangi soruların sorulacağını, hangi muayenelerin yapılacağını ve hangi testlerin isteneceğini belirliyor. Sistem, vakaları çözmek için birlikte çalışan, simule edilmiş bir klinik uzmanlar kurulundan yararlanan ve yapay zekanın problemi nasıl ele alacağını düzenleyen bir “orkestratör” aracılığıyla çalışıyor.