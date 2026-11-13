Microsoft hata verdi. Kullanıcılar ulaşamıyor

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un bir çok ürününde erişim sorunları yaşanıyor.

Hizmet kesintilerini takip eden Downdetector sitesinin verilerine göre, Türkiye saatiyle 20.30 itibarıyla Microsoft 365, Outlook ve Teams hizmetlerine erişimde sorun yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri alındı.

Şirketten yapılan açıklamada, birden fazla bölgede altyapının belirli bir bölümündeki yükün arttığının tespit edildiği, bu durumun bağlantı hatalarına yol açmış olabileceği belirtildi.

SUNUCULAR DEVRE DIŞI KALDI

Etkileri azaltmak için tüm olası yolların değerlendirildiği aktarılan açıklamada, tüm dağıtım işlemlerinin durdurulduğu, etkilenen altyapıdan gelen ek trafiğin başka noktalara yönlendirildiği ve etkilenen sunucuların yeniden hizmete alınması amacıyla yeniden başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, artan yükün trafik artışından kaynaklanmadığı, bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalmasının kalan altyapı üzerindeki yükü artırdığının tespit edildiği ve söz konusu sunucuların güvenli şekilde yeniden hizmete alınması için çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Microsoft 'tan yapılan yeni açıklamada, sunucuların bir kısmının yeniden hizmet verebildiği ancak kesintilerin sürdüğü duyuruldu.



AVUSTRALYA İSTİHBARATI VE POLİS DE ETKİLENDİ

Avustralya'nın istihbarat teşkilatı ve federal polisi, Microsoft programlarında yaşanan kesintiden etkilenen kuruluşlar arasında yer aldı. Hükümet, hizmetlerin öncelikli olarak geri yüklenmesini sağlamak için bir anlaşmayı devreye soktu.