Microsoft’un müşteri güvenliğinden sorumlu yöneticisi Tom Burt, yayınladığı açıklamada, Microsoft kullanıcılarını hedef alan İranlı hacklerları mahkemeye verdiğini ve mahkeme sonucunda hackerlar tarafından ele geçirilen sitelerin kontrolünü aldıklarını açıkladı.



Açıklamada, bilgisayar korsanlarının özellikle Ortadoğu konularında bilgi paylaşan ve bunların savunuculuğunu yapan ABD’deki işletmeleri, hükümet kuruluşlarını, aktivistleri ve gazetecileri hedef aldığı ifade edildi.



Şirketin mahkeme kararıyla 99 websitesinin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. Açıklamaya göre hacklerlar kullanıcıların linkleri tıklamalarını sağlayarak, bilgisayarlarındaki sistem ve şebekelerine giriyor.



Benzer saldırı tekniği 2016 yılında ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Hillary Clinton’a karşı da kullanılmıştı.



Microsoft, APT 35 ve Charming Kitten olarak bilinen Phosphorus adlı hacker grubunun aralarında LinkedIn, OneDrive ve Hotmail gibi Microsoft ürünlerinin yer aldığı platformların dil ve görünüşlerini değiştirdiklerini ve bu yolla kullancıların sahte sayfa ve linklere yönlendirildiğini belirtti.

