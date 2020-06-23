Microsoft, Mixer’in fişini çekiyor (Facebook ile anlaştı)

Microsoft, Twitch’e rakip olarak geliştirdiği Mixer’in kullanımına son verme kararı aldı.

23.06.2020 - 12:12

Microsoft, Mixer’in fişini çekiyor (Facebook ile anlaştı)

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ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, canlı yayın platformu Mixer'i  kapatma kararı aldı. 

Twitch’e rakip olarak geliştirilen platformu popüler hale getirmek için Ninja ve Shroud gibi isimleri transfer eden Microsoft, Mixer’in 22 Temmuz’da kullanımdan kaldırılacağını duyurdu. 

Şirketten yapılan resmi açıklamada Mixer’a girmek isteyen kullanıcıların  Facebook Gaming’e yönlendirileceği bilgisine yer verildi. 

Başka bir deyişle Mixer'i aktif olarak kullanan Xbox kullanıcılarının  Facebook Gaming'e geçiş yapabileceklerini belirtiyor. 

XBox’ın en tepesindeki isim olan Phil Spencer konu ile ilgili yaptığı açıklamada Facebook ile yapılan anlaşmanın bununla sınırlı kalmayacağının altını çizdi. 

Facebook’tan yapılan açıklamada ise geçiş sürecinde Mixer  kullanıcılarının sorun yaşamaması için yoğun mesai harcandığı bilgisine yer verildi. 

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