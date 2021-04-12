Microsoft, Siri'nin mucidi Nuance'ı 19.7 milyar dolara satın alıyor

The Verge'te yer alan habere göre, Microsoft, teknoloji devi Redmond'un ses tanıma ve transkripsiyon destekli AI konuşma teknolojisi firması Nuance'ı 19,7 milyar dolara satın alıyor.

Teknoloji devi Nuance için hisse başına 56 dolar ödeyecek, bu da şirketin geçen Cuma kapanış fiyatı üzerinden yüzde 23'lük bir prim olacak.



Nihai anlaşmanın önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

NUANCE COMMUNICATIONS HAKKINDA



ABD Massachusettes merkezli Nuance daha önce, Apple'ın sanal asistanı Siri'nin ses tanıma sistemini geliştirmişti. Konuşma tanımayı gelişmiş doğal dil işleme ile birleştiren bir uygulama olan Siri, mobil cihazlarda yapay zeka kullanarak, yazılımın konuşmaları ve taleplerini anlamasına olanak sağlıyor.



Nuance, konuşmayı yazıya dönüştürmek için derin öğrenmeyi kullanan ve kullanıcının sesine uyum sağlayarak zaman içinde doğruluğunu artıran Dragon yazılımı ile tanınnıyor. En ünlüsü Apple'ın dijital asistanı Siri dahil olmak üzere birçok hizmet ve uygulama için bu teknolojiyi lisanslayan Nuance Communications, Dragon ile transkripsiyon doğruluğu açısından bir endüstride lider konumda.

Nuance, ticari büyük ölçekli konuşma uygulaması işindeki rakibi ScanSoft ile Ekim 2005'te birleşti. ScanSoft, o dönemde en büyük rakibi olan Nuance'ı satın aldıktan sonra, iki şirket "Nuance Communications" adı altında birleşti.

LINKEDIN'DEN SONRAKİ EN BÜYÜK SATIN ALMA



Nuance'ın 19,7 milyar dolarlık satın alımı, Microsoft’un 2016 yılında 26 milyar dolara satın aldığı LinkedIn'in ardından en büyük ikinci satın alması olarak tarihe geçecek.

VİDEO: ELON MUSK'IN NEURALINK'İ İŞE YARADI