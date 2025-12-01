Microsoft Teams, çalışanların konumunu patronlara bildirecek

Microsoft Teams, çalışanların işyerindeki konumunu otomatik olarak yöneticilere bildirecek yeni bir özellikle gündemde.

Şirket Wi-Fi ağına bağlanan kullanıcıların fiziksel olarak hangi binada bulunduğu otomatik olarak görüntülenecek.

Bu durum, zaman zaman ofisin uzak bir köşesinde sessizce çalışmayı veya evden “gizli mesai” yapmayı seven çalışanlar için kötü haber olarak yorumlanıyor.

WI-FI BAĞLANTISINA GÖRE KONUM BİLDİRECEK

Microsoft’un açıklamasına göre, kullanıcılar şirketlerinin Wi-Fi ağına bağlandığında Teams otomatik olarak “bulunulan bina” bilgisini güncelleyecek.

Kullanıcı Wi-Fi’a bağlı değilse bu da görülebilecek. Böylece yöneticiler, ekibin hangi konumda çalıştığını uygulama üzerinden takip edebilecek.

OCAK 2026’DA GELİYOR

Özelliğin aralık ayında kullanıma sunulması bekleniyordu, ancak Microsoft, güncellemenin Ocak 2026’ya ertelendiğini duyurdu.

Bu nedenle çalışanlar yılbaşı tatili döneminde rahat nefes alabilir.

Uzmanlar, yeni özellikle birlikte sanal arka planlarla gerçek konumu gizleme döneminin de kapanabileceğini belirtiyor.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Windows Central, özelliği “verimlilik artırıcı” olarak tanımlayarak, ofiste kimlerin nerede olduğunu aramak veya telefonla sormak yerine Teams üzerinden doğrudan görmenin işleri kolaylaştıracağını savunuyor.

Ancak çalışanlar bu durumu aynı şekilde değerlendirmeyebilir.

Microsoft’un daha önce devreye aldığı benzer bir özellikle birlikte, konum bildiriminin varsayılan olarak kapalı geleceği ve özelliği etkinleştirip etkinleştirmeme kararının sistem yöneticilerine bırakılacağı açıklandı. Kullanıcıların ise bu sisteme katılım için ayrıca onay vermesi gerekecek.

Yeni özellik, çalışma alışkanlıkları ve mahremiyet tartışmalarını yeniden gündeme taşıyabilir.