Microsoft yaklaşık bin kişiyi işten çıkardı

ABC News, işten çıkarılanların, şirketin dünya çapındaki 221 bin çalışanının yüzde 1'inin yarısından daha az bir kısmına tekabül ettiğini bildirdi.



Ancak Business Insider'a göre, işten çıkarmalar, Microsoft'un Xbox konsol oyun biriminden Stratejik Görevler ve Teknoloji organizasyonuna kadar her şeyi etkiliyor.



Şirketin resesyon endişesiyle söz konusu kararı aldığı yorumu yapıldı.



Microsoft'tan yapılan açıklamada, "Tüm şirketler gibi biz de iş önceliklerimizi düzenli olarak değerlendiriyor ve buna göre yapısal düzenlemeler yapıyoruz." ifadesi kullanıldı.



Gelecek yıl yatırımların devam edeceği ve gelişen alanlarda işe alımların olacağı aktarıldı.



Microsoft'un hisselerinde geçen yıl yüzde 30 oranında düşüş kaydedilmişti.

TEKNOLOJİ DEVLERİNDE DURGUNLUK

ABD'li teknoloji firması Apple'ın gelecek yıl için işe alımları ve şirket içindeki bazı ekipler için yapılması öngörülen harcamaları azaltacağı belirtildi.



Bloomberg'in haberine göre şirket gelecek yıl için olası ekonomik durgunlukla mücadele edebilmek adına işe alımları yavaşlatmayı ve harcamaları azaltmayı planlıyor.



Şirkette daha önce yapılan planlamalarda bazı ekiplerin yüzde 5-10 arası oranında artırılması öngörülüyordu. Apple, bazı boşalan pozisyonlarda işe alımları da gözden geçirecek.



Öte yandan borsada yüzde 80'ne yakın değer kaybeden Snapchat de işçilerinin yüzde 20'sini çıkaracağını duyurmuştu.