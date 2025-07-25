Microsoft'ta 2025 krizi: 15 bin kişi işsiz kaldı, CEO "derinden etkilendim" dedi

Microsoft, 2025 yılı içinde 15 binden fazla çalışanıyla yollarını ayırdı. Şirketin bu kararı teknoloji sektöründeki genel küçülme eğiliminin bir parçası olarak değerlendirilirken, CEO Satya Nadella, çalışanlarına yazdığı notta bu sürecin kendisini “derinden etkilediğini” belirtti.



Nadella, mesajında işten çıkarmaların sadece şirketin değil, kendisinin de üzerinde baskı oluşturduğunu vurgulayarak “İlerleme doğrusal değil, zaman zaman zorludur ama aynı zamanda liderlik için bir fırsattır” ifadelerini kullandı. Şirketin toplam çalışan sayısının yaklaşık 228 bin civarında kaldığı belirtiliyor.

HİSSE SENEDİ FİYATARI ARTTI



Microsoft’un işten çıkarmalarının ardından hisse senedi fiyatları ilk kez 500 doların üzerine çıktı. Ancak bu finansal başarı, çalışanlar arasında memnuniyetsizliği engelleyemedi. Sosyal medyada bazı çalışanlar, alınan kararların şirketin savunduğu değerlerle uyuşmadığını savundu.



Teknoloji dünyasında küçülme sadece Microsoft’la sınırlı değil. 2025 yılı boyunca sektörde toplam 80 binden fazla pozisyon ortadan kaldırıldı. Şirketler bu süreci yapay zeka yatırımlarına öncelik verme gerekçesiyle savunurken, çalışanlar için belirsizlik sürüyor.

