Microsoft'tan 'Corona virüs' iptali

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs teknoloji şirketlerinin ekinliklerini birer birer iptal ettiriyor.



Salgın endişesi nedeniyle iptal kararı alan şirketler kervanına ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'ta dahil oldu.



Microsoft, Corona virüs salgını nedeniyle 5 Mart'ta Melbourne'da yapılması planlanan IoT in Action konferansını iptal ettiğini duyurdu.



Microsoft'un konuyla ilgili olarak katılımcılara gönderdiği e-postada ise şu ifadeler yer aldı:



"Ortaklarımıza ve topluluğumuza danıştıktan sonra, 5 Mart 2020'de Melbourne'deki IoT in Action etkinliğini iptal etmek zorunda kaldık."



Microsoft, IoT in Action konferansını bu yıl içinde düzenleyip düzenlemeyeceğine dair bir bilgi ise paylaşmadı