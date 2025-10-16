Microsoft'tan "Hey Copilot" sürprizi: Tüm bilgisayarlar yapay zekayla konuşacak

Microsoft, beklenen büyük duyurusunu yaptı. Windows 11’e kapsamlı yapay zeka güncellemeleri geliyor. Şirket, bu güncellemeyle birlikte artık yalnızca “Copilot+ PC” sahiplerinin değil, tüm Windows 11 kullanıcılarının yapay zeka destekli deneyimden yararlanacağını açıkladı.

Microsoft’un Tüketici Pazarlama Direktörü Yusuf Mehdi, yaptığı açıklamada yeni dönemi şöyle özetledi:

“Yeni güncellemelerle her Windows 11 bilgisayar bir yapay zeka bilgisayarı haline geliyor. Merkezinde ise Copilot var.”

"HEY COPILOT" DÖNEMİ

Windows 11’e eklenen Copilot Voice özelliği sayesinde kullanıcılar artık “Hey Copilot” diyerek yapay zekayı etkinleştirebilecek.

Bu komut sonrası ekranda bir mikrofon simgesi belirecek ve kullanıcı, sesli komutlarla Copilot’a soru sorabilecek veya işlemler başlatabilecek.

Bu özellik, ayarlar üzerinden isteğe bağlı olarak etkinleştirilecek.

EKRANDAKİ HER ŞEYİ ANLAYACAK

Microsoft, ABD’de sınırlı olarak kullanılan Copilot Vision özelliğini de küresel çapta devreye alıyor. Bu sistem, kullanıcı izin verdiğinde, ekrandaki içeriği analiz ederek yardım önerileri sunabiliyor. Örneğin, bir uygulamanın nasıl kullanılacağını açıklayabiliyor, hata durumlarında çözüm önerileri getirebiliyor veya bir oyunda ipuçları verebiliyor.

Copilot Voice ve Vision birlikte çalıştığında, kullanıcı yalnızca konuşarak bilgisayarında işlemler gerçekleştirebilecek.

Yeni güncellemeyle birlikte görev çubuğunda da “Ask Copilot” (Copilota Sor) adlı bir arama kutusu yer alacak. Kullanıcılar buradan tek tıkla Copilot Voice ve Copilot Vision özelliklerine ulaşabilecek. Ayrıca, arama deneyiminin hız ve doğruluk açısından önemli ölçüde geliştirileceği belirtiliyor.

DOSYALARLA ETKİLEŞEN YAPAY ZEKA

Microsoft’un en dikkat çekici yeniliği ise Copilot Actions. Daha önce web üzerinde test edilen bu özellik artık bilgisayar dosyalarına da geliyor.

Yeni “deneysel modda”, Copilot’a “tatil fotoğraflarımı sırala”, “bu belgede toplantı notlarını bul” gibi komutlar verilebilecek. Yapay zeka, masaüstü uygulamalarıyla etkileşime girerek bu işlemleri insan kullanıcılar gibi “tıklayarak, yazıp kaydırarak” gerçekleştirecek.

Microsoft, bu özelliği “yavaş ve dikkatli” biçimde test edeceğini vurguluyor. Güvenlik konusunda ise özel önlemler alınacak; örneğin Copilot yalnızca kullanıcının izin verdiği dosyalara erişebilecek.

YENİ ARACI "MANUS"

Windows 11 için tanıtılan bir diğer yenilik ise “Manus” adlı genel amaçlı bir yapay zeka ajanı. Manus, karmaşık görevleri yerine getirebiliyor.

Örneğin, kullanıcı bir klasördeki belgeleri ve görselleri kullanarak otomatik bir web sitesi oluşturmasını isteyebiliyor.

GMAIL İLE ENTEGRASYON

Copilot, yeni bağlayıcılar (connectors) sayesinde Gmail gibi harici hizmetlerle de entegre olacak. Böylece kullanıcı, “Google Takvim’deki toplantılarımı göster” gibi sorular yöneltebilecek. Ayrıca Copilot, bilgisayar ayarlarının yönetiminde de daha aktif rol alacak.

Microsoft, “ajanik özellikler” olarak tanımladığı bu yeni sistemin güvenliğini sağlamak için kapsamlı ilkeler belirlediğini duyurdu. Şirket, kullanıcı izinlerinin sınırlandırılması ve yeni siber saldırı türlerine (örneğin prompt enjeksiyonlarına) karşı önlem alınacağını açıkladı.

Mehdi, sesli etkileşimin gelecekte klavye ve fare kadar temel bir arayüz haline geleceğini vurguladı:

“İnsanlar Copilot ile yazılı değil sesli iletişim kurduklarında etkileşim oranı iki katına çıkıyor. Bu dönüşüm, bilgisayar kullanımında fare ve klavye kadar devrim niteliğinde olacak.”