Microsoft'tan yapay zekalı sırt çantası: GPS ile yol tarif edecek

Microsoft'un bir dizi yeni özelliğe sahip yapay zeka destekli sırt çantası patenti geçtiğimiz hafta ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından onaylandı.

MİKROFON VE KAMERA SENSÖRLERİ BULUNACAK



Patent başvurusuna göre, yapay zeka destekli sırt çantası "mikrofon ve kamera gibi sensörler içerebilir" ve "bir ortamdaki bir nesneye açık olmayan bir referans" içeren "bağlamsal sesli komutları" tanıyabilecektir.



Patent başvurusundaki ilk diyagram, sırt çantası tarafından yakındaki bir sınır dışı alandan kaçınması tavsiye edilen bir kayakçı tarafından giyildiğini gösteriyor.



Bir diğerinde, yaklaşan bir konserin afişine bakan ve sırt çantasına sorarak bilet alan bir kişi gösteriliyor.