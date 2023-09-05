Microsoft'tan yapay zekalı sırt çantası: GPS ile yol tarif edecek

Microsoft'un bir dizi yeni özelliğe sahip yapay zeka destekli sırt çantası patenti geçtiğimiz hafta ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından onaylandı.
MİKROFON VE KAMERA SENSÖRLERİ BULUNACAK
Patent başvurusuna göre, yapay zeka destekli sırt çantası "mikrofon ve kamera gibi sensörler içerebilir" ve "bir ortamdaki bir nesneye açık olmayan bir referans" içeren "bağlamsal sesli komutları" tanıyabilecektir.
Patent başvurusundaki ilk diyagram, sırt çantası tarafından yakındaki bir sınır dışı alandan kaçınması tavsiye edilen bir kayakçı tarafından giyildiğini gösteriyor.
Bir diğerinde, yaklaşan bir konserin afişine bakan ve sırt çantasına sorarak bilet alan bir kişi gösteriliyor.
NAVİGASYONU OLACAK
Patentin devamında, ürünün bir GPS ünitesi, ana yönü algılamak için bir pusula, bir termometre ve bir barometre içerebileceği belirtiliyor.
Başvuruya göre, sırt çantası kalp atış hızı, kan basıncı ve kan şekeri seviyelerini ölçebilen biyometrik sensörler de içerecek. Sırt çantası, RFID etiketleri aracılığıyla kendi içeriğinden bile haberdar olabilir.
Ayrıca Microsoft, bir yapay zeka sırt çantası takan ve belirli bir yoldan aşağı inip inemeyeceğini soran bir kayakçıyı gösteriyor.
GPS özelliği sayesinde sırt çantası sensörlerini kullanarak yapay zekaya bilgi aktarıyor ve yapay zeka da kayakçıya hangi yolu izlemesi gerektiğini bildiriyor.
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