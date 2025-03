Microsoft’un 11 yeni ajanı tanıtıldı

Microsoft, siber güvenlik alanında hizmet veren Security Copilot platformuna 11 yeni yapay zeka destekli ajan eklediğini duyurdu. Bu yeni ajanlar, güvenlik ve bilişim teknolojileri ekiplerinin günlük operasyonlarını hızlandırmayı, otomatikleştirmeyi ve daha öngörülebilir bir risk yönetimi gerçekleştirmesini amaçlıyor.



Artan siber saldırı tehdidi ve karmaşık saldırı vektörleri, işletmelerin güvenlik altyapılarını sürekli güncellemesini gerektiriyor. Microsoft’ün yeni ajanları, bu zorluklara karşı savaşta ekiplerin iş yükünü hafifletmek üzere tasarlandı. Örneğin, Phishing Triage Agent adlı ajan, gelen şüpheli e-postaları ve mesajları otomatik olarak analiz ederek kimlik avı saldırılarının erken teşhisinde önemli rol oynuyor. Bu ajan, şüpheli etkinlikleri sınıflandırarak güvenlik ekibine önceliklendirilmiş aksiyon önerileri sunuyor.

DERİNLEMESİNE ANALİZ VE KRİTİK AÇIKLARI GİDERME



Sistemlerde mevcut olan güvenlik açıklarını hızlıca belirleyip gidermek, başarılı bir siber savunmanın anahtarı konumunda. Vulnerability Remediation Agent bu amaçla devreye giriyor; sistemlerdeki zayıflıkları tespit ediyor, öncelik sırasına göre düzenleme önerilerinde bulunuyor ve risk seviyesini otomatik olarak değerlendiriyor. Bu, özellikle büyük ölçekli altyapılarda manuel müdahale gereksinimini azaltarak, açıkların kapatılmasını hızlandırıyor.

ANINDA BİLGİ VE OPERASYONEL İSTİHBARAT



Günümüz siber ortamında, gelebilecek tehditleri önceden görmek ve anında tepki vermek kritik önem taşıyor. Threat Intelligence Briefing Agent isimli yeni ajan, güncel tehdit istihbaratını derleyerek özet halinde sunuyor; böylece ekipler, saldırı trendlerini ve potansiyel riskleri daha hızlı kavrayabiliyor. Bu hızlı bilgi akışı, özellikle belirli olaylara yönelik acil müdahaleler sırasında karar verme süreçlerinde önemli veriler sağlıyor. Ayrıca, bu ajan insan faktörünü minimize ederek hata payını düşürmeye yardımcı oluyor.

ZERO TRUST VE SÜREKLİ ÖĞRENEN YAPAY ZEKA



Microsoft’un yeni ajanları, şirketin savunma stratejilerinde temel taş olan Zero Trust mimarisi ile uyum içinde çalışıyor. Her ajan, kurumsal ağdaki farklı veri kaynaklarını ve güvenlik katmanlarını entegre bir biçimde tarıyor; böylece saldırı yüzeyi küçülüyor. Gelişmiş yapay zeka algoritmaları, geçmiş olaylardan edindiği deneyimleri sürekli olarak güncelleyerek, her türlü yeni siber tehdide karşı proaktif önlem almayı mümkün kılıyor. Bu durum, geleceğe yönelik savunmanın hem esnek hem de adaptif olmasını sağlıyor.



Microsoft, bu yenilikçi ajanları Nisan 2025 önizleme sürümü kapsamında kullanıma sunmayı planlıyor. Yeni özelliklerin, kurumsal ve devlet kurumlarında güvenlik operasyonlarının kalitesini artırması, olay müdahalesini hızlandırması ve siber saldırıların etkilerini azaltması bekleniyor. Teknoloji devinin siber güvenlik alanındaki bu hamlesi, aynı zamanda şirketin yapay zeka tabanlı çözümlerle geleceğin dijital savunma stratejilerine öncülük etme hedeflerine de işaret ediyor.



Microsoft’un Security Copilot platformuna eklenen yeni AI ajanları, siber güvenlik operasyonlarını daha otomatik, hızlı ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Gelişen siber tehdit ortamında, bu tür teknolojik yenilikler kurumlara sadece operasyonel kolaylık sağlamanın ötesinde stratejik bir avantaj sunuyor. Güvenlik operasyonlarındaki bu dönüşümü yakından takip etmek, hem teknolojinin hem de dijital dünyanın geleceğine ışık tutuyor.