Microsoft'un 70 milyar dolarlık bir sorunu var: Activision Blizzard

Microsoft ve ABD hükümetinin, ülkenin şimdiye kadarki en büyük antitröst savaşlarından birinde karşı karşıya gelmesinden bu yana yaklaşık yirmi yıl geçti. Microsoft, o zamandan beri düzenleyicilerin radarından uzak durmayı başardı.



Activision Blizzard'ı yaklaşık 70 milyar dolara satın alma planıyla Microsoft, yeniden gündeme girdi.

Gişe rekorları kıran anlaşma, Microsoft'un Sony ve Tencent ile oyun alanında en baskın küresel oyuncular arasındaki yerini güvence altına alacak.

TEKEL KARŞITI BAŞKAN



Federal Ticaret Komisyonu Başkanı Lina Khan, başta teknoloji olmak üzere bir dizi endüstride gücü birleştiren ve rekabeti azaltan şirketlere baskı yapma sözü vermiş bir isim.

Activision Blizzard'ın hissesi şu anda anlaşma fiyatının yaklaşık yüzde 15 altında. Bu, anlaşmanın gerçekleşmesi konusunda yatırımcı şüpheciliğinin bir işareti.



FTC anlaşmaya itiraz etmeye karar verirse riskle karşı karşıya kalan tek taraf Microsoft değil. FTC'ye liderlik ettiği ilk altı ayında Khan, kapsamlı reformları gündeme getirdi.



Planları, Beyaz Saray'ın desteği ve milletvekilleri arasında büyük teknoloji şirketlerini dizginleme ihtiyacı konusunda desteklendi.



Microsoft-Activision anlaşmasına meydan okumak, Khan'ın harekete geçme konusunda ciddi olduğunu kanıtlaması için bir şans olabilir. Ancak, FTC'nin böyle bir davayı fiilen kazanmasının (bir dava açmaya karar vermesi durumunda) önünde ciddi yasal engeller bulunuyor. Mevcut kurallar, bu anlaşmayı engellemek için yeterli olmayabilir.

FTC'NİN KAYNAK SIKINTISI



FTC'nin kendisi, büyük teknoloji şirketleriyle karşılaştırıldığında daha az kaynağa sahip.



Khan’ın bu kaynakları, olası bir dava için kullanıp kullanmak istemeyeceği şu anda belirsiz.



FTC hali hazırda Facebook'un Instagram ve WhatsApp'ı satın almaları üzerine odaklanmış durumda ve ayrıca Amazon'un MGM film stüdyosunu satın almasıyla ilgili bir inceleme de yürütüyor.



Microsoft, birleşme inceleme sürecini başlatmak için FTC'ye resmi evraklarını gönderdi ve bu ayın başlarında FTC personeline ilk brifing verildi. Ajansın inceleme süreci aylar alabilir.



Antitröst uzmanları, Microsoft'un Activision için yaklaşık 70 milyar dolarlık teklifini FTC'nin görmezden gelmesinin zor olacağını söylüyor.



Ekonomi araştırma şirketi Econ One'ın genel müdürü ve Georgetown Business School'da profesör olan Hal Singer, verdiği demeçte, "Lina Khan treni geri itmeye çalışıyor ve teknoloji sektörü de 'Bizi durduramazsınız' diyor" şeklinde bir yorum yaptı.