Microsoft'un desteklediği şirkette yapay zeka skandalı: Sorulara 700 Hintli cevap vermiş

Microsoft gibi devlerden yüz milyonlarca dolar yatırım alan Londra merkezli Builder.ai, "Natasha" adlı yapay zeka destekli yazılım asistanıyla uygulama geliştirmeyi pizza siparişi kadar kolay hale getirdiğini iddia ediyordu.

Ancak gerçek çok başkaydı: Şirketin "AI" diye pazarladığı sistemin arkasında, Hindistan’da çalışan yaklaşık 700 mühendis, müşterilerin taleplerini manuel olarak kodluyordu. Bu gerçek yakın zamanda ortaya çıktı.



Times of India'nın haberine göre, skandalın fitili Mayıs ayında ateşlendi. Şirketin borç verenlerinden Viola Credit, Builder.ai’nin banka hesaplarından 37 milyon dolara el koydu ve inceleme başlattı.

İnceleme sonucunda, şirketin 2024 yılı için yatırımcılara 220 milyon dolar gelir elde edeceğini söylediği, ancak gerçekte sadece 50 milyon dolar gelir elde ettiği ortaya çıktı. Yani gelir rakamları yüzde 300 oranında şişirilmişti.



Zaten 2019’da Wall Street Journal, Builder.ai'nin AI iddialarına şüpheyle yaklaşmış; aynı yıl bir eski yönetici şirkete, yatırımcıları yanıltıcı bilgi verdikleri gerekçesiyle dava açmıştı.



Tüm bu şüphelere rağmen Builder.ai, Microsoft ve Katar Yatırım Otoritesi dahil olmak üzere büyük fonlardan 445 milyon dolardan fazla yatırım toplamayı başarmıştı.





Şirketin kurucusu CEO Sachin Dev Duggal, bu yılın başlarında görevinden ayrıldı. Yalanları ortaya çıkaran ise, Duggal'ın yerine gelen yeni CEO Manpreet Ratia oldu. Şirketin Microsoft ve Amazon’a milyonlarca dolarlık bulut bilişim borcu olduğu ve yaklaşık bin çalışanını işten çıkardığı bildirildi.



ABD’de federal savcılar olaya el attı. New York’ta başlatılan bir soruşturmada, şirketin mali kayıtları ve müşteri belgeleri talep edildi.



Şirket ayrıca, LinkedIn'deki resmi açıklamasında “geçmişte yapılan hatalar ve zorlukların” finansal sıkıntılara yol açtığını belirterek iflas sürecine girdiğini duyurdu.