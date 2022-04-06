Microsoft’un iş ortaklarından Mayasoft, 360 derece teknoloji çözümleriyle müşterilerinin yanında

Microsoft Türkiye’nin iş ortakları arasında yer alan Mayasoft, network katmanından uygulamaya geliştirmeye, iş zekâsı platformlarından bulut teknolojilerine kadar birçok farklı konuda müşterilerinin teknoloji ihtiyaçlarını karşılıyor.

Finans, eğitim, sağlık, enerji ve perakende gibi birçok farklı sektöre hizmet sunan Mayasoft’un grup şirketleri arasında yer alan Enqura FinTech alanında inovatif çözümler geliştiren bir Ar-Ge şirketi olarak hizmet sunarken; EnSight ise iş zekası platformları üzerinde çalışarak kurumların verilerini anlamlı hale getirmelerine destek oluyor. Yine Mayasoft grubu bünyesindeki bir diğer şirket olan Data Platform ise veritabanı sistemleri üzerine faaliyet gösteriyor.

Mayasof CEO'su Yasin Aşır

Tüm KOBİ’lerin dijital dönüşümü yapılacak işler listesinin en başına koyması gerektiğini ifade eden Mayasoft CEO’su Yasin Aşır, rekabet kabiliyetini artırmak ve kendi alanında daha iyi hizmet vermek isteyen şirketler için dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

EnSight CEO’su Metin Karabiber ise veri analizi ile şirketlerin karlılığını %18 oranında artırabildiklerini belirterek, dijital dönüşümü kolaylaştıran bulut teknolojilerin önemine vurgu yaptı. Bulut bilişime geçişte devlet teşviklerinin de olduğunu ve kendilerinin KOBİ’leri bu konuda yönlendirdiklerini söyleyen Karabiber, Microsoft’un da Power BI ve Snaps Analytics gibi ürünleri çok uygun maliyetlerle KOBİ’lerin kullanımına sunarak dijital dönüşüm yolculuklarına destek olduğunu dile getirdi.