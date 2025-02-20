Microsoft’un kuantum bilgisayar devrimi: Topoiletkenli Majorana 1 işlemci tanıtıldı

Yazılım devi Microsoft, 17 yıldır üzerinde çalışılan Majorana 1’in gerçek sonuçlar sergilediğini duyurdu. İşlemcinin, masaüstü bilgisayarlardaki CPU’lardan çok da büyük olmayan tek bir çipe bir milyon kübit sığdırma potansiyeline sahip.



Kübit Nedir?



Kübit, kuantum hesaplamada kullanılan temel bilgi birimidir. Klasik bilgisayarlarda kullanılan bitlerden farklı olarak kübitler, hem 0 hem de 1 durumlarını aynı anda temsil edebilir. Bu özellik, kuantum bilgisayarların geleneksel bilgisayarlara göre çok daha hızlı ve karmaşık hesaplamalar yapabilmesini sağlar.



Kübitlerin eşzamanlı durumları, dolanıklık ve süperpozisyon gibi kuantum mekaniği prensipleri sayesinde gerçekleşir. Kuantum bilgisayarlar aynı anda birden fazla durumu işleyebilir ve hesaplamaları paralel olarak gerçekleştirebilir.



Elektron Kullanmayan Yeni Teknoloji



Yazılım devi, bu yeni çipte hesaplama yapmak için elektron yerine “Majorana parçacığı” kullanıyor. Microsoft, “dünyanın ilk topoiletkeni” adını verdiği yeni bir malzemeyle Majorana parçacıklarını gözlemlemekle kalmayıp aynı zamanda kontrol edebilmeyi başardı.



Şirket, Nature Dergisi’nde yayınlanan hakemli makalede topolojik kübitlerini indiyum, arsenit ve alüminyumdan meydana getirdikleri yeni bir malzemenin yardımıylageliştirdiğini vurguladı. Makaleye göre bu malzeme sayesinde bir milyona ölçeklenebileceği umulan bir çipe sekiz adet topolojik kübit yerleştirildi.



Uzmanlar, bir milyon kübite sahip tek bir çipin çok daha doğal simülasyonlar gerçekleştirebileceğini, tıp ve malzeme biliminde devrim niteliğinde buluşlara öncü olabileceğini belirtiyor.



Projede görev alan Microsoft Teknik Uzmanı Chetan Nayak, “Bir milyon kübitlik kuantum bilgisayarı sadece bir dönüm noktası değil, dünyanın en zor sorunlarından bazılarını çözmenin bir kapısı” sözleriyle Majorana 1 hakkında duyduğu heyecanı paylaştı. Nayak, güvenilir kuantum hesaplamasına giden yollarının açık olduğuna dikkat çekerken, temel teknolojilerinin kanıtlandığının ve söz konusu mimarinin ölçeklendirilebilir olduğuna inandıklarının altını çizdi.



Uzun Bir Süreç Olacak



Topolojik kübitlere dayalı, hata toleranslı bir kuantum bilgisayar prototipinin inşa edilmesinin “on yıllar” alabileceği öngörülüyor.

