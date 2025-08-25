Microsoft’un Türk yöneticisi endişeli: “Yapay zekada tehlikeli dönemeç”

Microsoft’un yapay zeka biriminin başındaki isim Mustafa Süleyman, yapay zeka kullanımının yol açtığı ruh sağlığı krizlerine dikkat çekerek, “süper zeka” dönemine giden süreçte temkinli olunması gerektiğini söyledi.



Süleyman’ın asıl kaygısı ise yapay zekanın bilinç kazanacağına dair distopik senaryolar değil. Ona göre tehlike, insanların bu yanılsamaya inanması.



“En büyük endişem, insanların yapay zeka sohbet botlarını bilinçli varlıklar olarak görmeye başlaması ve yakında bu sistemler için ‘haklar’ talep etmesi,” diyen Suleyman, bunun “yapay zeka gelişiminde tehlikeli bir dönemeç” olacağını belirtti.



Süleyman, bu mitin teknoloji dünyasındaki bazı önde gelen isimler tarafından da beslendiğini savundu. Google DeepMind CEO’su Demis Hassabis, OpenAI’ın eski baş bilim insanı Ilya Sutskever ve Anthropic’ten “yapay zeka refahı araştırmacısı” Kyle Fish’in bu tartışmayı körüklediğini öne sürdü.



GENÇLER ARASINDA ARTAN İNANÇ



Araştırmalar, gençlerin dörtte birinin yapay zekanın “şimdiden bilinçli olduğuna” inandığını, yüzde 58’inin ise teknolojinin bir gün “dünyayı ele geçireceğini” düşündüğünü gösteriyor. Bu inançların, kullanıcılarla duygusal bağ kuracak şekilde tasarlanan Character.AI gibi platformlarla daha da yayılması bekleniyor.



Süleyman ise bu noktada açık bir uyarıda bulundu:



“Yapay zekayı gerçek insanlar için inşa etmeliyiz; dijital bir insan için değil. Yapay zeka arkadaşları tamamen yeni bir kategori. İnsanları koruyacak güvenlik sınırlarını konuşmaya acilen başlamamız gerekiyor.”



"YAPAY ZEKAYI TANIMLAMALIYIZ"

TechCrunch’ın aktardığına göre, Süleyman’ın bu söylemi dikkate değer. Çünkü Microsoft’a katılmadan önce 1,5 milyar dolarlık Inflection AI girişiminin kurucu ortağı olan Süleyman, “dostane ve destekleyici” bir sohbet botu olarak tanıtılan Pi’yi geliştirmişti. Kendisinin o dönem “milyonlarca kullanıcıya ulaşmakla” övündüğü Pi, aslında bugünkü “yapay zeka arkadaşlarının” öncülerinden biri kabul ediliyor.



Bugün ise Süleyman, sektörün kendine bir yol haritası çizmesi gerektiğini savunuyor:



“Öncelikle yapay zeka şirketleri sistemlerinin bilinçli olduklarını iddia etmemeli ya da bu algıyı teşvik etmemeli. Ne olduklarına ve ne olmadıklarına dair ortak bir tanım ve deklarasyon oluşturmak iyi bir ilk adım olur. Yapay zeka insan olamaz. Ahlaki varlıklar da olamaz.”

