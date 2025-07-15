Microsoft’un verdiği maaşlar açıklandı: Hangi alan daha çok kazanıyor?

Microsoft, teknoloji dünyasında bilindik bir ikilemi temsil ediyor: Bir yanda işten çıkarmalar, diğer yanda yapay zeka uzmanlarına ikramiyeler.



Teknoloji firması, yapay zekaya büyük yatırımlar yaptı ve amiral gemisi aracı Copilot'a milyarlar harcadı. İlişkilerinde son dönem bazı çatlaklar yaşansa da şirket, aynı zamanda OpenAI'ın en büyük yatırımcısı konumunda.



Business Insider'ın yayınladığı şirket içi bir belgeye göre, Microsoft, çalışanlarını yapay zeka araçlarını daha sık kullanmaya teşvik ederken, bu alanda uzmanlaşmış çalışanlarını da şirkette tutmak için yüklü bonuslar veriyor.



9 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARMIŞTI



Teknoloji devi geçen hafta, "maliyetleri azaltma hedefinin bir parçası olarak" dünya genelinde yaklaşık 9 bin çalışanını daha işten çıkaracağını duyurmuştu.



Bu adım, şirketin pandemi dönemindeki hızlı büyümeyi dizginlemek için 2023 başında 10 bin kişiyi işten çıkarmasından bu yana en büyük işten çıkarma dalgası olarak görülüyor.



Son rakamlara göre Microsoft’un toplam 228 bin tam zamanlı çalışanı bulunuyor ve işten çıkarmalar toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 4’ünden azını kapsıyor. İşten çıkarılanların farklı ekipler ve ülke operasyonlarına yayıldığı, özellikle yönetim kademelerinde sadeleşmeye gidildiği belirtiliyor.



Şirket yine de işe alım yapmaya devam ediyor.



YAZILIM MÜHENDİSLERİNE 284 BİN DOLAR



Business Insider, Microsoft'un yurtdışından en sık işe aldığı çalışanların alanlarını ve yaklaşık maaşlarını yayınladı. Habere göre, yazılım mühendisleri yıllık taban maaş olarak 284 bin dolar, ürün yöneticileri ise 250 bin dolar kadar kazanabiliyor.



Microsoft'un yan kuruluşu LinkedIn de makine öğrenimi gibi alanlarda yabancı çalışanlar işe alıyor. LinkedIn'de makine öğrenimi alanında çalışan bir yazılım mühendisi 336 bin dolar kadar kazanabiliyor.



Bu rakamlara ikramiyeler dahil değil.



Microsoft'un 2025'in ilk çeyreğinde yapılan yaklaşık 5 bin 400 başvuruya dayanarak hazırlanan temel maaş listesi şu şekilde:



Uygulamalı bilimler: 127 bin 200 - 261 bin 103 dolar



İş analitiği: 159 bin 300 - 191 bin 580 doları



İş planlaması: 117 bin 200 - 201 bin 900 dolar



İş programı yönetimi: 102 bin 380 - 195 bin 100 dolar



Bulut ağ mühendisliği: 122 bin 700 - 220 bin 716 dolar



Bulut çözüm mimarisi: 130 bin - 207 bin 285 dolar



İnşaat proje yönetimi: 150 bin - 193 bin 690 dolar



Müşteri deneyimi mühendisliği: 126 bin 422 - 239 bin 585 dolar



Müşteri deneyimi program yönetimi: 141 bin 865 ila 201 bin 508 dolar



Müşteri çözümleri mimarisi: 122 bin 730 - 225 bin dolar



Veri analitiği: 132 bin 385 - 205 bin dolar



Veri merkezi operasyon yönetimi: 115 bin - 176 bin 900 dolar



Veri mühendisliği: 144 bin 855 - 264 bin dolar



Veri bilimi: 121 bin 200 - 274 bin 500 dolar



Talep planlaması: 147 bin - 204 bin 550 dolar



Dijital bulut çözüm mimarisi: 155 bin 85 - 217 bin 589 dolar



Elektrik mühendisliği: 138 bin 995 - 247 bin 650 dolar



Finansal analiz: 91 bin 100 ila 213 bin 800 dolar



Donanım Mühendisliği: 136 bin - 270 bin 641 dolar



Ürün Tasarımı: 125 bin 100 - 208 bin 58 dolar



Ürün yönetimi: 122 bin 800 - 250 bin dolar



Ürün pazarlaması: 113 bin 350 - 213 bin 200 dolar

Araştırma bilimleri: 146 bin 54 - 208 bin dolar

Silikon Mühendisliği: 116 bin 334 - 275 bin dolar



Site güvenilirlik mühendisliği: 135 bin 100 ila 236 bin 670 dolar



Yazılım mühendisliği: 82 bin 971 - 284 bin dolar



Çözüm alanı uzmanları: 144 bin ila 209 bin 300 dolar



Tedarik planlaması: 131 bin 300 - 193 bin 270 dolar



Teknik destek danışmanlığı: 114 bin 290 - 153 bin 984 dolar



Teknik destek mühendisliği: 80 bin 371 -176 bin 606 dolar



Teknoloji uzmanları: 168 bin 800 - 200 bin dolar



UX araştırması: 138 bin 560 - 177 bin 148 dolar

