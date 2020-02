Milli savaş uçağı için yüksek gerilim sınavı

Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında, sayılı ülkede bulunan ve hava platformlarının yıldırım etkilerine karşı test edilmesine imkan sağlayan Yıldırım Test Tesisi, Türkiye'ye kazandırılacak.



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile Hızal LTD arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda kurulacak Yıldırım Test Tesisi Türkiye için ilk olacak.



Yıldırım Test Tesisi'nde yer alacak laboratuvarlarda, uçak, helikopter, insansız hava aracı (İHA) platformları, alt sistemleri, bileşen ve malzemeleri doğduran ve dolaylı yıldırım etkilerine karşı test edilecek. Bin volttan milyon voltlara kadar darbe gerilimleri üretebilecek kapasitede test cihazları yer alacak tesiste, tüm sistemler milli olacak ve yerli imkanlarla kullanıma sunulacak.



Tesis; uçak, helikopter ve İHA'ların komple test edilebileceği boyutlarda, altyapıda, kapasite ve donanımda olacak.



Yıldırım Test Tesisi ile Türkiye, özgün uçar platformlar tasarlayan her ülkenin sahip olduğu bir kabiliyet ve altyapıya kavuşacak. Gerçek yıldırım şartları ve etkilerinde yapılacak testler doğrultusunda dizayn, tasarım ve üretimler gerçekleştirilebilecek. Tasarım ve üretimler, ilgili uluslararası askeri teknik standartlarda test edilip doğrulanabilecek.



Bu tesis sayesinde daha önce yurt dışında yapılan askeri platformların yıldırım testleri Türkiye'de yapılacak. Bu durum ekonomik olarak maliyetleri aşağı çekecek, test süreçlerine ilişkin süreleri kısaltacak, kritik ve stratejik tasarımlarda gizlilik sağlayacak. Tesiste yürütülecek çalışmalarla uzman eleman ve yönlendirilmiş enerji alanlarında uzman mühendis ve teknisyen yetiştirilecek.



Tesiste, Yüksek Gerilim Yıldırım Direkt Etkileri Test Laboratuvarı, Yüksek Gerilim Yıldırım Dolaylı Etkileri Test Laboratuvarı, yüksek akım ve yakıt test sistemi testleri, test ölçüm sistemlerinin kontrol odaları, atölye ve destek birimleri, personel alanları yer alacak.



OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi üyesi yüklenici firma Hızal LTD, Yıldırım Test Tesisi'nde yer alacak laboratuvarların yüksek gerilim ve yüksek akım jeneratörleri ile birlikte test ölçüm sistemlerinin tasarımı ve üretimini üstlenecek.



Tesisinin işletmeye alınmasında da eğitim ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirecek Hızal LTD, aynı zamanda eğitim ve entegre lojistik destek konularında OSTİM Teknik Üniversitesi ve OSSA üyesi Molekulas AŞ ile ortak imalat, tasarım, ileri seviye mühendislik analiz ve hizmet alımları gerçekleştirecek.



Hızal LTD, 1972'den bugüne çeşitli model ve güçlerde 3 bine yakın yüksek gerilim ve yüksek akım makinesi, test ve ölçüm sistemini yurt içi ve dışında (Portekiz, Rusya, Malezya, Suudi Arabistan, Özbekistan) sanayi ve üniversitelerin hizmetine sundu. Şirket, yüksek gerilim teknolojileriyle 2000 yılından bu yana savunma sanayisi projelerinde danışman, çözüm ortağı olarak yer alıyor.