Milyarderlerin yarışı bu kez uzaya taşındı

Amazon'un kurucusu milyarder Jeff Bezos'a ait uzay şirketi Blue Origin, yeni bir iletişim ağı oluşturmak için 5 bin 400'den fazla uydu fırlatacağını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, TeraWave adı verilen bu hizmet, rakiplerine kıyasla çok daha hızlı bir şekilde büyük miktarda veriyi aktarabilme özelliğiyle, dünya çapında kesintisiz internet erişimi sağlayacak.

Ancak Blue Origin, binlerce uydu fırlattıktan sonra bile şu anda uydu internet pazarında hakim konumda olan Elon Musk'ın Starlink'ine kıyasla yörüngede çok daha az uyduya sahip olacak.

İŞLETMELERE VE HÜKÜMETLERE ODAKLANACAK

Musk'ın roket şirketi SpaceX'in bir parçası olan Starlink, bireysel müşterilere internet ve telefon hizmetleri de sunarken, Blue Origin ise TeraWave'in veri merkezlerine, işletmelere ve hükümetlere odaklanacağını belirtiyor.

Blue Origin, ağının en hızlı halinde, saniyede 6 terabit'e kadar yükleme ve indirme hızlarına olanak sağlayacağını ve bunun da rakiplerinin şu anda sunduğu ticari uydu hizmetlerinden çok daha hızlı olduğunu belirtti.

KENDİ ŞİRKETİNE DE RAKİP OLDU

TeraWave'in bir diğer rakibi ise Bezos'u milyarder yapan teknoloji devi Amazon. Bezos, 2021'de CEO'luk görevinden ayrıldıktan sonra hala Amazon'un yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor.

Amazon'un uydu girişimi Leo olarak adlandırılıyor. Şu anda yörüngede yaklaşık 180 uydusu bulunan şirket, geçen hafta onlarca uydu daha fırlatarak yörüngede 3 binden fazla uydu bulundurmayı planlıyor.

Starlink gibi Amazon da işletmeler ve hükümetlerden ziyade genel halka odaklanıyor ve Leo'yu küresel olarak yüksek hızlı internet erişimi sunmanın bir yolu olarak tanıtıyor.

Leo uydularının tamamının ne zaman yörüngeye yerleştirileceği konusunda ise henüz bir açıklama yapmadı.