Milyarlarla ifade ediliyor: Kuzey Koreli hacker'ların bu yıl ne kadar kripto para çaldığı açıklandı

Elliptic’in verilerine göre Kuzey Koreli hackerlar bu yıl 30’dan fazla saldırı gerçekleştirdi. Daha önceki rekor, 2022’deki 1,35 milyar dolarlık hırsızlıktı. 2017’den bu yana rejimin çaldığı toplam kripto para miktarı en az 6 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.



Şirket, bu tahminin bile muhtemelen düşük olduğunu belirterek şu açıklamayı yayınladı:



“Kuzey Kore’ye atfedilen siber hırsızlıklar kesin değil. Bazı saldırılar rejimin izlerini taşıyor, ancak yeterli kanıt olmadığı için doğrudan bağlanamıyor. Ayrıca bildirilmemiş ve hala bilinmeyen saldırılar da mevcut.”

TEMEL HEDEF HALA KRİPTO BORSALARI

Elliptic’e göre Kuzey Kore’nin temel hedefi hala kripto borsaları, ancak artık yüksek varlıklı bireyler de radarlarında. Ayrıca saldırı yöntemlerinde de önemli bir değişim yaşandı.



2025’teki vakaların çoğunda korsanlar, teknik açıkları değil, insanları sosyal mühendislik yöntemleriyle kandırarak hedef aldı. Şirket bu durumu “Artık kripto güvenliğinin en zayıf halkası teknik değil, insan" ifadeleriyle açıkladı.





Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de 2017–2023 arasında Kuzey Kore’nin 3 milyar dolar değerinde kripto para çaldığını tahmin ediyor. Elliptic’in son verileriyle birlikte toplam miktar 6 milyar dolara yaklaşıyor.



ABD, Japonya ve Güney Kore hükümetleri ise 2024’te Kuzey Koreli hackerların 659 milyon dolar çaldığını açıklamıştı.



Uzmanlara göre, Kim Jong-un yönetimi, bu yasadışı gelirleri nükleer silah programını finanse etmek için kullanıyor.



Bu yılki rekorun en büyük nedeni, FBI ve diğer araştırmacıların da Kuzey Kore’ye bağladığı Bybit borsasından 1,4 milyar dolarlık devasa hırsızlık oldu. Rejimin geçmişteki hedefleri arasında Axie Infinity (2022’de 625 milyon dolar), Harmony (2022’de 100 milyon dolar) ve WazirX (2024’te 235 milyon dolar) da bulunuyor.