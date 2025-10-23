100 saatlik mesai: Yapay zeka milyonerlerinin para harcamaya bile vakti yok

Silikon Vadisi’nin yapay zeka laboratuvarlarında çalışan araştırmacılar ve yöneticiler, tarihin en yoğun teknoloji yarışlarından birini yaşıyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Microsoft, Anthropic, Google DeepMind, Meta, Apple ve OpenAI gibi devlerde, bazı üst düzey araştırmacılar haftada 80 ila 100 saat çalışıyor.

Anthropic araştırmacısı Josh Batson, “20 yıllık bilimsel ilerlemeyi 2 yılda hızlandırmaya çalışıyoruz” diyerek bu süreci “bilimsel bir hız koşusu” olarak tanımlıyor.



"SAVAŞ ZAMANI GİBİ BİR RUH HALİ VAR"

Araştırmacılar, bu yoğunluğu savaş koşullarına benzetiyor. Her birkaç ayda bir büyük bir sıçrama yaşandığını belirten Batson, “Bu, şu anda dünyadaki en ilginç bilimsel soru” diyor.

Şirketlerin tepe yöneticileri de benzer biçimde, bu dönemi “insanlık tarihinin dönüm noktalarından biri” olarak görüyor. Ancak bu çabanın bedeli ağır: birçoğu milyonlar kazansa da, harcayacak zamanları yok.

ZUCKERBERG'İN MASASININ HEMEN YANINDA ÇALIŞMA

Meta’nın Menlo Park’taki merkezinde, şirketin yeni kurduğu TBD Lab ekibi, Mark Zuckerberg’in masasına birkaç metre mesafede çalışıyor.

Aynı gün şirket, yapay zeka bölümünden yaklaşık 600 kişiyi işten çıkardı.

Google DeepMind araştırmacısı Madhavi Sewak, “Herkes sürekli çalışıyor, inanılmaz yoğun. Doğal bir durma noktası yok” diyor.

Bazı girişimlerde sözleşmelere haftada 80 saatten fazla çalışmak açıkça yazılırken, çoğu şirkette buna gerek bile kalmıyor. Araştırmacılar rekabetin ve merakın itici gücüyle kendi rızalarıyla bu tempoya giriyor.

"0-0-2" TAKVİMİ: GECE YARISINDAN GECE YARISINA

Silikon Vadisi’nin en yoğun ekipleri, klasik “9-9-6” (sabah 9, akşam 9, haftada 6 gün) düzenini bile aşarak “0-0-2” olarak adlandırılan, hafta sonları yalnızca iki saatlik ara veren bir tempoda çalışıyor.

Bazı şirketler, çalışanlarının ofiste neredeyse sürekli kalmasına uygun koşullar yaratmış durumda.

Hafta sonu yemek servisleri, sürekli açık altyapı ekipleri ve modelleri denetlemekle görevli kişiler bu yeni çalışma kültürünün parçası.



Ramp adlı finansal teknoloji şirketinin verilerine göre, San Francisco bölgesinde cumartesi günleri gece yarısına kadar süren yemek siparişleri rekor düzeye ulaştı.

YAPAY ZEKA ÇAĞI: PERŞEMBEDEN CUMAYA HAZIR

Microsoft’un yapay zeka ürünlerinden sorumlu baş yöneticisi Aparna Chennapragada, geçmiş teknoloji patlamalarına kıyasla bu dönemin temposunun benzersiz olduğunu söylüyor.

Chennapragada, “Eskiden araştırma ile ürün lansmanı arasında yıllar olurdu. Şimdi o fark, perşembe ile cuma arasına indi.” ifadelerini kullanıyor.