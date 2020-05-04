Milyonlarca bilgisayarı etkileyen 'Love Bug' virüsünün yaratıcısından 20 yıl sonra gelen itiraf

Milyonlarca bilgisayarı etkileyen ve ilk büyük sofistike bilgisayar virüslerinden olan “ILOVEYOU”yu yazan adam aradan geçen 20 yıl sonra suçunu itiraf etti.

ntv.com.tr 04.05.2020 - 10:45

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44 yaşındaki Filipinli hacker Onel de Guzman, milyonlarca kullanıcıyı etkileyen ilk büyük virüslerden olan “ILOVEYOU”yu yazarken amacının şifreleri çalarak internete girmek olduğunu hiçbir zaman böyle küresel bir virüse dönüşebileceğini tahmin etmediğini ve planlamadığını ifade etti.

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4 Mayıs 2000’de başlayan ve sanal dünyada adeta pandemiye dönüşen virüs, 24 saat içinde 45 milyondan fazla bilgisayarı etkilemişti.

Mağdurlarına LOVE-LETTER-FOR-YOU adlı bir e-posta gönderen de Guzman’ın programında mail açıldığından itibaren bilgisayardaki dosyaların üzerine yeniden yazılabilecek, veri tabanındaki şifreleri çalabilecek ve kullanıcının Microsoft Outlook’taki adres defterindeki tüm kişilere otomatik olarak erişebileceği kodlar bulunuyordu.

Global kuruluşların e-posta sistemlerini de etkileyen virüs nedeniyle o dönem bazı BT yöneticileri virüsü önleyebilmek için milyarlarca dolar zarara uğratabilmesine rağmen altyapılarının bir kısmını kesme kararı almıştı.

Öyle ki İngiltere'de parlamento, sistemini koruyabilmek için e-posta ağını birkaç saat boyunca kapatmıştı. “ILOVEYOU” dan Pentagon'un bile etkilendiği bildirilmişti.

20 YIL SONRA İTİRAF ETTİ

De Guzman, virüsü başlangıçta Singapur'daki birisine gönderdiğini ve ardından bir arkadaşıyla içmeye gittiğini ifade ederek neden olduğu küresel kaostan, annesinin onu yerel polisin Manila'da bir ‘hacker avı’na çıktığını söylediği zaman anladığını belirtti.

Annesinin bilgisayar ekipmanını sakladığını açıklayan De Guzman, Love Bug isimli virüsten kendisinin sorumlu olduğunu ifade etti ve virüsü kodladığı için pişman olduğunu belirtti.

De Guzman bir süre hapse mahkum edildikten sonra serbest kaldı ve bilgisayar işine döndü, ancak üniversiteye geri dönmedi.

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