Milyonlarca iPhone kullanıcısı şikayetçi: iOS 18.1 güncellemesi pil ömrünü mahvediyor

Apple, dün akşam yeni işletim sistemi güncellemesi iOS 18.1'i yayınladı.

Milyonlarca iPhone kullanıcısı heyecanla beklenen güncellemeyi indirdikten sonra pil ömrünün hızlıca tükendiğinden şikayetçi

Bir kullanıcı güncelleme yükledikten 1 saat sonra e-postalarını kontrol ederken pilin azaldığını fark etti.

iOS 18 ayrıca iPhone'unuzun saldırıya uğramasını engelleyebilecek acil güvenlik düzeltmeleri de içeriyor.

ŞARJIN HIZLI BİTMEMESİ İÇİN NE YAPMALI?

Güncellemeyi yeni yaptıysanız ve pilinizin bittiğini fark ettiyseniz, işte yapabilecekleriniz.

Pilin bitmesi, bir telefonun normalde tükettiğinden daha fazla güç tüketmesi, yani cihazın daha sık şarj edilmesi ya da hatta fişe takılı tutulması anlamına gelir.

Apple henüz bu konuda yorum yapmamış olsa da, yoğun güç tüketen bir güncellemenin ardından pilin tükenmesi aslında normaldir, bu nedenle ilk adım sabırlı olmaktır.

Bazen yazılım değişikliklerinin tamamlanması saatler hatta günler sürebilir, bu da pil sağlığının düşebileceği ya da dalgalanabileceği anlamına gelir.

"GÜNLERCE SÜREBİLİR"

ZDNet'te araştırmacı olan Adrian Kingsley-Hughes daha önce "iPhone'a yeni bir işletim sistemi yüklemek arka planda indekslemeden pilin yeniden kalibre edilmesine kadar pek çok işlemin yapılmasını tetikler ve bu işlem saatlerce hatta günlerce sürebilir" açıklamasında bulunmuştu.

Kullanıcılar ayrıca Wi-Fi bağlantısı zayıf olduğunda cihazları internete bağlı tutan ancak pili de tüketebilen Wi-Fi Assist ayarının açık olup olmadığını kontrol etmelidir.

YAPAY ZEKA ÖZELLİĞİ GELDİ

Bu güncelleme ile birlikte ABD'deki iPhone kullanıcıları "Apple Intelligence" olarak adlandırılan yapay zeka işlevlerini kullanmaya başladı.