Minecraft 200 milyon barajını geçti

Microsoft’un bünyesinde bulunan Mojang Studios yapımcısı olduğu Minecraft’ın satış rakamlarını paylaştı.



The Verge’de yer alan habere göre, son dönemin en popüler oyunlarından birisi olan Minecraft 200 milyondan fazla kopya sattı.



Şirketten yapılan açıklamada oyunun aylık 126 milyon aktif kullananıcı sayısına sahip olduğu bilgisine de yer verildi.



26 Mayıs’ta kullanıcılar ile buluşacak olan yeni Minecraft oyunu Dungeons; Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Windows ve Xbox Game Pass platformları için eş zamanlı olarak kullanıma sunulacak.



ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, 2014 yılında Minecraft’ın geliştirici stüdyosu Mojang Studios'u 2,5 milyar dolar karşılığında bünyesine katmıştı.

