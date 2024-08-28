Mısırlıların astronomideki başarısı: 2 bin 500 yıllık gözlemevi keşfedildi!

Mısır’ın Kafrü’ş Şeyh kentinde gerçekleştirilen kazılarda, yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine tarihlenen, M.Ö. 6. yüzyıldan kalma en büyük astronomik gözlemevi keşfedildi.



Astronomide birçok yenilik keşfeden Mısırlılar, 365 günlük takvimi kullanan ilk medeniyetlerden biriydi. Güneş, Ay ve gezegenlerin hareketlerini izliyor ve geceleri göğe bakarak haritalar çıkarıyorlardı.



Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, gözlemevinin gök cisimlerinin hareketlerini izlemek ve kaydetmek amacıyla kullanıldığını belirtti.



Gözlemevinin 850 metrekarelik alanı, Güneş’in doğduğu yöne, yani doğuya bakan bir girişe sahip.



Yapının orta kesiminde yer alan L şeklindeki salonda, mevsimler boyunca Güneş’in doğuş ve batış yönlerindeki değişimini gösteren gravürlerle süslenmiş taş bir platform bulunuyor.



Bu bölümün, Antik Mısır tapınaklarının girişlerine benzediği belirtiliyor.



Arkeologlar, gözlemevinde ayrıca 4,8 metre uzunluğunda bir gölge saati, merkhet olarak bilinen ölçüm aletleri ve çeşitli heykellerin yanı sıra çanak çömlek gibi tarihi eserler buldu.



Gölge saati, Mısırlıların Güneş’in hareketlerine göre zamanı ölçme konusundaki bilgilerini gösteriyor.



Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed İsmail Halid, keşfin, Antik Mısırlıların astronomideki yeteneklerini ve bilgilerini gözler önüne serdiğini belirtti.