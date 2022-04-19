Mısırlı TikTok yıldızının cezası 3 yıla indirildi

Mısır'da Haneen Hossam 20'li yaşlarının başında olan , video paylaşım platformları aracılığıyla kızları para için sömürmekle suçlandı.

İnsan hakları aktivistleri, Hossam'ın kadın sosyal medya kullanıcılarına yönelik bir baskının parçası olarak yargılandığını söyledi.

Hossam ve milyonlarca takipçisi olan en az 11 kadının 2020'den beri karşı karşıya kaldığı suçlamaların mahremiyet, ifade özgürlüğü, ayrımcılık ve bedensel özerklik haklarını ihlal ettiğini savunuyorlar.



Kahire Üniversitesi öğrencisi olan Hossam, TikTok'ta yaptığı yayınlar ile 900.000'den fazla takipçi kazandı.

KADIN TİKTOK FENOMENLER HEDEFTE



İlk olarak Nisan 2020'de kadın takipçilerini canlı videolar yayınlayarak para kazanabileceklerini söylediği başka bir video paylaşım platformu olan Likee'ye katılmaya davet ettikten sonra tutuklandı.

O Temmuz, Kahire Ekonomi Mahkemesi, Hossam ve başka bir TikTok yıldızı Mawada al-Adham'ı "aile değerlerini ve ilkelerini ihlal etmek" suçlamasıyla mahkûm etti. Onları iki yıl hapse mahkûm etti ve 300.000 Mısır poundu yani 16.100 dolar para cezasına çarptırdı.



Bir temyiz mahkemesi, Ocak 2021'de Hossam'ı beraat ettirdi ve Adham'ın hapis cezasını bozdu ve ertesi ay serbest bırakıldılar. Ancak savcılar daha sonra daha ciddi bir insan ticareti suçlamasını gündeme getirdiler.



Kadınlar, "maddi çıkar sağlamak amacıyla kızları Mısır toplumunun ilke ve değerlerine aykırı davranışlarda kullanmakla" suçlandı.



Yerel basın, bunun Hossam'ın Likee'de tanıtımını yaptığı bir grup ve Adham'ın Instagram ve TikTok'ta yayınladığı videolarla ilgili olduğunu bildirdi.



Haziran ayında, Kahire Ceza Mahkemesi her ikisini de suçlu buldu. Hossam gıyaben 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve hazır bulunan Adham'a altı yıl hapis cezası verildi.



Hossam, gözaltına alınmadan önce "tüm bunları hak edecek ahlaksızca bir şey yapmadığını" ve kimsenin zarar görmediğini belirten ağladığı bir video yayınladı.



Yeniden yargılanmasına karar verildi, ancak aynı mahkeme pazartesi günü onu yeniden suçlu buldu. Yargıç, Hossam'a üç yıl hapis cezası vermenin yanı sıra 200.000 Mısır poundu yani 10.800 dolar para cezasına çarptırdı.



ABD merkezli insan hakları avukatı ve Tahrir Orta Doğu Politikası Enstitüsü direktörü Mai El-Sadany, kararı eleştirirken "çok daha ciddi suçlar var, bunlar suç değil" dedi.

