Mississippi Nehri'nde buzul çağına ait iki nadir fosil keşfedildi

CNN'in haberine göre, 26 Ekim'de bölgede incelemelerde bulunan Wiley Prewitt, kumların arasında ortaya çıkan büyük bir diş buldu.



Prewitt, daha sonra bulduğu dişin uzmanlarca incelenmesi için Mississippi Doğa Bilimleri Müzesine götürdü, böylece dişin yaklaşık 11 bin yıl önce nesli tükenmiş olduğu bilinen dev Amerikan aslanının fosilleşmiş çene kemiğine ait olduğu belirlendi.



Prewitt, "Dişlerin şeklinden hemen etobur bir hayvana ait fosil olduğunu anladım ama Amerikan aslanı olduğunu bilmiyordum." dedi.



"BİR HAFTADA 2 NADİR KEŞİF"



Keşiften 3 gün sonra düzenlenen Mississippi Fosil, Eserler Sempozyumu ve Sergisi, daha önce keşfedilmiş Amerikan aslanı fosillerinin yer aldığı etkinliğe ev sahipliği yaptı.



Mississippi Doğa Bilimleri Müzesi paleontoloji küratörü George Phillips, CNN'e verdiği demeçte, "(Prewitt) bir aslan çenesinin ön kısmını getirdiğinde ne olduğunu hemen anladım." ifadesini kullandı.



Phillips, fosilde kolayca tanımlayacak çok şey kaldığını belirterek, köpek dişi ile küçük azı dişleri arasındaki büyük boşluğun yalnızca dev Amerikan aslanına ait olabileceğini söyledi.



Keşiften bir hafta sonra yerel bir vahşi yaşam yetkilisinin, nehir tortusundan büyük bir Amerikan aslanının uyluk kemiğini çıkardığını aktaran Phillips, aynı nadir türden başka bir fosilin de böylece müze koleksiyonuna eklendiğini kaydetti.



Phillips, yaklaşık bir haftada 2 Amerikan aslanına ait fosil keşfinin "inanılmaz" olduğunu söyleyerek, bunları "şaşırtıcı derecede nadir bir fosil" olarak niteledi.



KORKUNÇ PANTER



ABD'deki Ulusal Park Servisine göre, Amerikan aslanı, son buzul çağında Kuzey Amerika'da yaşayan soyu tükenmiş bir kedi türü olarak biliniyor.



Bilimsel adı Panthera atrox'un Latince karşılığı "korkunç panter" olan bu türün, bugün Afrika aslanından yüzde 25 daha büyük olduğu dikkati çekiyor.



İLK KEZ 1836'DA KEŞFEDİLMİŞTİ



Amerikan aslanının ilk fosili 1836'da Mississippi'de bulunmuştu ancak paleontolog Joseph Leidy, onu yaklaşık 20 yıl sonra teşhis edebilmişti.



Leidy, alt çene kemiği olan fosilin daha önce hiç keşfedilmemiş bir türe ait olduğunu bulmuştu.



Yeni bulgu, o zamanlar kedi ailesinin bilinen en büyük üyesi olan soyu tükenmiş Avrupa mağara aslanından daha büyüktü. O zamana kadar dev aslanların Kuzey Amerika'da yaşadıkları bilinmiyordu.