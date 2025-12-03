MIT araştırdı. Yapay zeka 20 milyon Amerikalıyı işsiz bırakabilir

ABD’de durgun seyreden iş piyasasında yapay zekanın gerçekten işçilerin yerini alıp almadığı ya da işverenlere çalışanları işten çıkarıp kalanlara daha fazla yük bindirmek için bahane sunup sunmadığı tartışması sürüyor. Bu esnada Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) gelen yeni bir araştırma tartışmayı alevlendirdi.

MIT’nin 151 milyon Amerikalı çalışanı analiz ettiği çalışması, mevcut yapay zeka sistemlerinin ülkede 20 milyondan fazla çalışanın görevlerini otomasyona uğratabilecek olgunluğa çoktan ulaştığını ortaya koyuyor.

Bu da ABD iş gücünün yaklaşık yüzde 11,7’sini şu anda yapay zekanın üstlenebileceği anlamına geliyor.

BÜYÜK SARSINTI YARATABİLİR

Araştırmada hangi görevlerin yapay zeka tarafından otomatikleştirilebileceği ve bu görevlerin parasal değeri incelendi.

Otomasyona açık görevlerin toplamı, 1,2 trilyon dolarlık ücret değerine ulaşarak 9,4 trilyon dolarlık ABD işgücü piyasasında büyük sarsıntı yaratabilir. Aynı zamanda bu düzeyde otomasyon sağlayabilecek şirketler için dev bir kazanç kapısına işaret ediyor.

Çalışmada MIT ile Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı (ORNL) tarafından geliştirilen Iceberg Index adlı araç kullanıldı. Bu araç, yalnızca teknoloji merkezleri değil ABD’nin tüm eyaletlerindeki 151 milyon çalışanın yapay zekadan nasıl etkileneceğini simüle ediyor.

Simülasyonda her bir çalışan, 32 binden fazla beceriyi icra eden ve binlerce yapay zeka aracıyla etkileşime giren otonom birer ajan olarak modellendi. Araştırmacılar ayrıca bugünün yapay zekasına karşı kırılgan olan becerileri tespit ederek, her meslekte yapay zekanın üstlenebileceği görevlerin ücret değerini hesapladı.

“BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI”

Şu anda yapay zekanın yarattığı bozulma yüzde 2,2 seviyesinde; bu da 211 milyar dolarlık ücret değerine denk düşüyor.

Araştırma ekibi, bunun “buzdağının görünen kısmı” olduğunu belirterek, yapay zekanın çok daha geniş çaplı bir dönüşüm yaratmaya hazır olduğunun altını çiziyor.