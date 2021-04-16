MIXX Awards Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu

16.04.2021 - 14:04
IAB tarafından düzenlenen MIXX Awards Türkiye Ödülleri on birinci kez sahiplerini buldu. Bu yıl pandemi nedeniyle Onedio ve MIXXTR mobil uygulaması üzerinden yayınlanan törende ödüller Kıvanç Talu’nun sunuculuğu ile açıklandı.
AR teknolojisinin kullanıldığı MIXXTR mobil uygulaması ile Türkiye’nin ilk interaktif ödül törenini gerçekleştiren IAB, Onedio YouTube kanalı ile aynı anda mobil uygulaması üzerinden artırılmış gerçeklik deneyimi ile yayın yaptı.
IAB Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın, “Pandemi hem dünyada hem ülkemizde hayatı derinden etkiledi. Bu dönemde reklam sektörü zor zamanlar geçirse de dijital dünyanın dinamikliği sayesinde çalışıldı, üretildi ve sayısız başarılı iş gerçekleştirildi. Ticaretin can damarı haline gelen dijital kanalların dönüşümünde büyük yol kat edildi. Kalıpları kıranların ödüllendirildiği MIXX’te, geleceğe umutla bakan, durmayan ve dönüşen, insan ve ihtiyacı merkezde tutan bir anlayışla çalışan sektör paydaşlarımıza da gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
199 ÇALIŞMA ÖDÜLLENDİRİLDİ
Jüri başkanlığını Havas İstanbul CEO’su, IAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Devrim’in yürüttüğü, sektörün değerli 20 temsilcisinden oluşan 11. MIXX Awards Türkiye Jürisi bu yıl 21 kategoride 778 başvuru değerlendirdi ve içlerinden 199 çalışma ödüllendirildi.
11. MIXX Awards Türkiye’nin Lider Destekçisi Sahibinden.com olurken, Başarı Destekçileri Ingage Media, sozcu.com.tr ve Unilever, Protokol Destekçileri AdColony, AdMatic/AdTarget, Akbank, Genart Medya, BSH Ev Aletleri, Genart, Google, Sparkle Medya ve Tooplay oldu.
Lysol Covid-19 Özel Çalışmalar Kategorisi, Mynet Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kategorisi, Facebook Harekete Geçirme/Topluluk Oluşturma Kampanya Kategorisi destekçileri olarak yer aldılar.
Bu yıl “Siz Neredeyseniz Orası MIXX” diyen MIXX Awards’un reklam ve tanıtım çalışmaları Karbonat tarafından yürütülürken, ödül gecesi organizasyonu prodüksiyonu ve yayını Onedio tarafından gerçekleştirildi.
11. MIXX Awards Türkiye Yılın En İyisi Ödülü kazananı “Finish Su Endeksi” kampanyası ile Reckitt Benckiser ve Havas Turkey oldu. Kampanya ayrıca Deneysel ve Yenilikçi, Veri Kullanımı ve Marka Konumlandırma / Farkındalık Yaratma Kampanyaları kategorilerinde de ödüle layık görüldü.
Sahibinden.com Özel Ödülü kazananı ise “Castrol Öneriyor” kampanyası ile Castrol ve Mindshare oldu.
KAZANANLARIN TAM LİSTESİ
Marka Konumlandırma/Farkındalık Yaratma Kampanyaları
Altın MIXX Temizken Güzel / Unilever / U-Studio powered by Oliver / Zon Turizm ve Organizasyon
Gümüş MIXX Su Endeksi / Reckitt Benckiser / Havas Turkey
Bronz MIXX Yarının Suyu - Damlaya Dokun / Reckitt Benckiser / Contentine
Bronz MIXX Logo Yok / Frito Lay / OMD
Harekete Geçirme/ Topluluk Oluşturma Kampanyaları
Altın MIXX #bicesaret/ PepsiCo / Pep. Creative Studio powered by Oliver / OMD / Pure New Media
Gümüş MIXX Hani Fatura / Reckitt Benckiser / Havas Turkey
Gümüş MIXX No Water Challenge / Reckitt Benckiser / Punch BBDO / Contentine
Bronz MIXX Onursuz Olmasın Aşk / GMag /Havas İstanbul
Video Reklamlar
Altın MIXX Onursuz Olmasın Aşk / GMag / Havas İstanbul
Gümüş MIXX Kırmızı Işık / Citroen / Havas İstanbul
Gümüş MIXX Aile / GMag / Havas İstanbul
Bronz MIXX Arçelik - Gurme Şef / Arçelik / BLAB / Ingage Media
Bronz MIXX Bir Konuda Anlaşalım / Reckitt Benckiser / Havas Turkey
Sosyal Medya
Altın MIXX No Water Challenge / Reckitt Benckiser / Punch BBDO / Contentine
Gümüş MIXX #bicesaret / PepsiCo / Pep. Creative Studio powered by Oliver / OMD / Pure New Media
Bronz MIXX Bir Stadyum Konseri / Vodafone / VMLY&R İstanbul
Bronz MIXX Temizken Güzel / Unilever / U-Studio powered by Oliver / Unite.ad
Arama Motoru Reklamları
Altın MIXX The Illusionist / Turkcell / Hype
Gümüş MIXX Pandemi Döneminde Rekabet Yönetim Stratejisi / Vodafone
Gümüş MIXX Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Cross Targeting / Mercedes-Benz / OMD
Bronz MIXX MasterChef Aranıyor Second Screen Search Kampanyası / Little Caesars / Karbonat
Markalı İçerik
Altın MIXX Yeni Bi Yıl / Yenibifest / BLAB
Gümüş MIXX Balık Tivi YouTube Kanalı / ETİ / Sotka / Güzel Sanatlar
Bronz MIXX Arçelik - Büyük Kavuşma / Arçelik / BLAB / Ingage Media
Doğal Reklamlar
Altın MIXX Bir Milyon Hayat Daha / Emniyet Kemeri Tokası / Volvo Car Türkiye / Mindshare
Bronz MIXX Yarından Haberler / Reckitt Benckiser / Punch BBDO / Havas Media
Deneysel ve Yenilikçi
Altın MIXX Su Endeksi / Reckitt Benckiser / Havas Turkey
Gümüş MIXX Bepanthol - Babil’in Numarası / Bayer / MediaCom
Bronz MIXX Citroen C3 - Fizy ile Yüz Tanıma / Citroen / MediaCom / Goodroll (Snapchat Türkiye)
Kampanya Etkililiği
Altın MIXX #bicesaret / PepsiCo / Pep. Creative Studio powered by Oliver / OMD / Pure New Media
Gümüş MIXX Hayata Bi' Tatlılık Kat / Unilever / Standby Creative Group
Gümüş MIXX Eti Popkek'te Boş Yok / ETİ / Milklab / MG Media
Bronz MIXX No Water Challenge / Reckitt Benckiser / Punch BBDO / Contentine
Entegre Reklamlar
Altın MIXX Yarının Suyu - Damlaya Dokun / Reckitt Benckiser / Contentine
Gümüş MIXX Eti Wanted İstekmatik / ETİ / Var Böyle Tipler / Kompüter
Brons MIXX Start Your Impossible / Toyota / Universal McCann / Alametifarika
Bronz MIXX Taş-Pati-Makas / Frito Lay / OMD / Pep. Creative Studio powered by Oliver
Veri Kullanımı
Altın MIXX Su Endeksi / Reckitt Benckiser / Havas Turkey
Altın MIXX Coca-Cola - Support Your Locals with DCO / Coca-Cola Türkiye / Carat / newton.ddc
Gümüş MIXX Vodafone Veri Modellemeleri ile Kişiselleştirme / Vodafone
Bronz MIXX The Illusionist / Turkcell / Hype
Oyunlar ve Oyuniçi Reklamlar
Altın MIXX The Uncancelled Cup / Adidas / Wunderman / MediaCom / AMVG
Gümüş MIXX Türkiye'nin İlk Pizza Zulası / Little Caesars / Karbonat
Bronz MIXX 19 Mayıs E-Spor Yarışı / Ford Türkiye / TTBOOM / Ingage Media
Influencer Pazarlaması
ALTIN MIXX Bosch Unlimited ile bi' başladın mı duramazsın / Bosch Ev Aletleri / Montent
GÜMÜŞ MIXX Kasım İndirim Kampanyaları / Trendyol / Havas İstanbul / Wavemaker Turkey
GÜMÜŞ MIXX #Benzersiz Clio Sunar; Serdar Kuzuloğlu Influencer Klişelerine Karşı / Renault / Geometry İstanbul / Wavemaker Turkey
BRONZ MIXX MOOV ile Mücbir Sebepler Yolda / Moov By Garenta / Havas İstanbul
BRONZ MIXX Eti Cin’le Gülümse Hashtag Challenge / ETİ / H2O United / MG Media
BRONZ MIXX DİMES Milkshake Lansman / DİMES / Reklamania Creative
Kar Amacı Gütmeyen / Kamu Hizmetleri
ALTIN MIXX Bir Gölü Kurtarmak / Reckitt Benckiser / Havas Turkey
GÜMÜŞ MIXX #PlastiktenKurtul / Greenpeace Akdeniz / Havas İstanbul
BRONZ MIXX Yaşı Yok Farkındalık Kampanyası / Avivasa / Tazefikir Grup
Dijital Ses Reklamcılığı
ALTIN MIXX Değişen Dünyada Kız Çocuğu Olmak / Aydın Doğan Vakfı / Digital Partners
GÜMÜŞ MIXX HOTWAVE 3D / Frito Lay / OMD / AdColony Turkey
BRONZ MIXX Magnum 3D Audio Spotify / Unilever / Mindshare / AdColony Turkey
B2B
ALTIN MIXX Zoetis VR / Zoetis / FormatC
GÜMÜŞ MIXX Türkiye’nin İlk ve Tek B2B CNC Dijital Platformu Parkurda / Parkurda / Digital House Digital Agency
BRONZ MIXX Siparişdirekt Online Lansman İletişimi / Unilever / Mindshare
Özel Gün İletişimi
ALTIN MIXX Tarihi Yolculuk - TK1919 / Türk Hava Yolları / Tribal Worldwide İstanbul
GÜMÜŞ MIXX 23 Nisan İletişimi – #TK1920 #AyYıldızGöklerde / Türk Hava Yolları / MullenLowe / Tribal Worldwide İstanbul / Native
BRONZ MIXX Tüm Renkleriyle Cumhuriyet / DYO / Salvo
Display (Görüntülü) Reklamlar
ALTIN MIXX UTC Promo Kampanyası DCO / Nestlé / Mindshare / Hogarth
GÜMÜŞ MIXX Ford Puma #FazlasıylaSen Adcolony End Card Reklam Modeli / Ford Türkiye / Ingage Media / VMLY&R İstanbul
BRONZ MIXX Ford Focus'ta Bu Kadar Özellik Neden Var - Adcolony End Card Reklam Modeli / Ford Türkiye / Ingage Media / VMLY&R İstanbul
BRONZ MIXX Citroen C3 - Fizy ile Yüz Tanıma / Citroen / MediaCom / Goodroll (Snapchat Türkiye)
Covid-19 Özel Çalışmalar
ALTIN MIXX Moral Pizzası - Domino's İyilik Hareketi / Domino's Pizza / Alametifarika
GÜMÜŞ MIXX Evlere Şenlik / PepsiCo / Titrifikir / OMD
GÜMÜŞ MIXX Sokağa Bak / İkinciyeni.com / Havas İstanbul
BRONZ MIXX Beko Evdekalk / Beko / McCann İstanbul
Küçük Devler (KOBİ’ Özel Kategorisi)
ALTIN MIXX Yuka - Anneler Günü Sosyal Medya Kampanyası / Yuka By Guliz / 28014 Agency
GÜMÜŞ MIXX Novid-19 / Havas İstanbul / Havas İstanbul
BRONZ MIXX Rocker Bakır / Mega Metal / Havas İstanbul
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
ALTIN MIXX Onursuz Olmasın Aşk / GMag / Havas İstanbul
GÜMÜŞ MIXX Hayat Müşterek Simgesi / Kiğılı / Youthworks
GÜMÜŞ MIXX Reklamlar Değişir, Toplum Değişir / Reklamverenler Derneği /Concept
GÜMÜŞ MIXX Değişen Dünyada Kız Çocuğu Olmak / Aydın Doğan Vakfı / Digital Partners
BRONZ MIXX Futbolda #BenVarım diyen kadınlar / Vodafone / VMLY&R İstanbul / Carat
BRONZ MIXX Perde Kapalıyken Daha İyi Görüyoruz / Borusan / Havas Engage İstanbul
BRONZ MIXX Pride / Reckitt Benckiser / Havas Turkey