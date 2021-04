MIXX Awards Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu

IAB tarafından düzenlenen MIXX Awards Türkiye Ödülleri on birinci kez sahiplerini buldu. Bu yıl pandemi nedeniyle Onedio ve MIXXTR mobil uygulaması üzerinden yayınlanan törende ödüller Kıvanç Talu’nun sunuculuğu ile açıklandı.



AR teknolojisinin kullanıldığı MIXXTR mobil uygulaması ile Türkiye’nin ilk interaktif ödül törenini gerçekleştiren IAB, Onedio YouTube kanalı ile aynı anda mobil uygulaması üzerinden artırılmış gerçeklik deneyimi ile yayın yaptı.



IAB Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın, “Pandemi hem dünyada hem ülkemizde hayatı derinden etkiledi. Bu dönemde reklam sektörü zor zamanlar geçirse de dijital dünyanın dinamikliği sayesinde çalışıldı, üretildi ve sayısız başarılı iş gerçekleştirildi. Ticaretin can damarı haline gelen dijital kanalların dönüşümünde büyük yol kat edildi. Kalıpları kıranların ödüllendirildiği MIXX’te, geleceğe umutla bakan, durmayan ve dönüşen, insan ve ihtiyacı merkezde tutan bir anlayışla çalışan sektör paydaşlarımıza da gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

199 ÇALIŞMA ÖDÜLLENDİRİLDİ



Jüri başkanlığını Havas İstanbul CEO’su, IAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Devrim’in yürüttüğü, sektörün değerli 20 temsilcisinden oluşan 11. MIXX Awards Türkiye Jürisi bu yıl 21 kategoride 778 başvuru değerlendirdi ve içlerinden 199 çalışma ödüllendirildi.



11. MIXX Awards Türkiye’nin Lider Destekçisi Sahibinden.com olurken, Başarı Destekçileri Ingage Media, sozcu.com.tr ve Unilever, Protokol Destekçileri AdColony, AdMatic/AdTarget, Akbank, Genart Medya, BSH Ev Aletleri, Genart, Google, Sparkle Medya ve Tooplay oldu.



Lysol Covid-19 Özel Çalışmalar Kategorisi, Mynet Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kategorisi, Facebook Harekete Geçirme/Topluluk Oluşturma Kampanya Kategorisi destekçileri olarak yer aldılar.



Bu yıl “Siz Neredeyseniz Orası MIXX” diyen MIXX Awards’un reklam ve tanıtım çalışmaları Karbonat tarafından yürütülürken, ödül gecesi organizasyonu prodüksiyonu ve yayını Onedio tarafından gerçekleştirildi.



11. MIXX Awards Türkiye Yılın En İyisi Ödülü kazananı “Finish Su Endeksi” kampanyası ile Reckitt Benckiser ve Havas Turkey oldu. Kampanya ayrıca Deneysel ve Yenilikçi, Veri Kullanımı ve Marka Konumlandırma / Farkındalık Yaratma Kampanyaları kategorilerinde de ödüle layık görüldü.



Sahibinden.com Özel Ödülü kazananı ise “Castrol Öneriyor” kampanyası ile Castrol ve Mindshare oldu.



KAZANANLARIN TAM LİSTESİ



Marka Konumlandırma/Farkındalık Yaratma Kampanyaları



Altın MIXX Temizken Güzel / Unilever / U-Studio powered by Oliver / Zon Turizm ve Organizasyon



Gümüş MIXX Su Endeksi / Reckitt Benckiser / Havas Turkey



Bronz MIXX Yarının Suyu - Damlaya Dokun / Reckitt Benckiser / Contentine



Bronz MIXX Logo Yok / Frito Lay / OMD



Harekete Geçirme/ Topluluk Oluşturma Kampanyaları



Altın MIXX #bicesaret/ PepsiCo / Pep. Creative Studio powered by Oliver / OMD / Pure New Media



Gümüş MIXX Hani Fatura / Reckitt Benckiser / Havas Turkey



Gümüş MIXX No Water Challenge / Reckitt Benckiser / Punch BBDO / Contentine



Bronz MIXX Onursuz Olmasın Aşk / GMag /Havas İstanbul



Video Reklamlar



Altın MIXX Onursuz Olmasın Aşk / GMag / Havas İstanbul



Gümüş MIXX Kırmızı Işık / Citroen / Havas İstanbul



Gümüş MIXX Aile / GMag / Havas İstanbul



Bronz MIXX Arçelik - Gurme Şef / Arçelik / BLAB / Ingage Media



Bronz MIXX Bir Konuda Anlaşalım / Reckitt Benckiser / Havas Turkey



Sosyal Medya



Altın MIXX No Water Challenge / Reckitt Benckiser / Punch BBDO / Contentine



Gümüş MIXX #bicesaret / PepsiCo / Pep. Creative Studio powered by Oliver / OMD / Pure New Media



Bronz MIXX Bir Stadyum Konseri / Vodafone / VMLY&R İstanbul



Bronz MIXX Temizken Güzel / Unilever / U-Studio powered by Oliver / Unite.ad



Arama Motoru Reklamları



Altın MIXX The Illusionist / Turkcell / Hype



Gümüş MIXX Pandemi Döneminde Rekabet Yönetim Stratejisi / Vodafone



Gümüş MIXX Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Cross Targeting / Mercedes-Benz / OMD



Bronz MIXX MasterChef Aranıyor Second Screen Search Kampanyası / Little Caesars / Karbonat



Markalı İçerik



Altın MIXX Yeni Bi Yıl / Yenibifest / BLAB



Gümüş MIXX Balık Tivi YouTube Kanalı / ETİ / Sotka / Güzel Sanatlar



Bronz MIXX Arçelik - Büyük Kavuşma / Arçelik / BLAB / Ingage Media



Doğal Reklamlar



Altın MIXX Bir Milyon Hayat Daha / Emniyet Kemeri Tokası / Volvo Car Türkiye / Mindshare



Bronz MIXX Yarından Haberler / Reckitt Benckiser / Punch BBDO / Havas Media



Deneysel ve Yenilikçi



Altın MIXX Su Endeksi / Reckitt Benckiser / Havas Turkey



Gümüş MIXX Bepanthol - Babil’in Numarası / Bayer / MediaCom



Bronz MIXX Citroen C3 - Fizy ile Yüz Tanıma / Citroen / MediaCom / Goodroll (Snapchat Türkiye)



Kampanya Etkililiği



Altın MIXX #bicesaret / PepsiCo / Pep. Creative Studio powered by Oliver / OMD / Pure New Media



Gümüş MIXX Hayata Bi' Tatlılık Kat / Unilever / Standby Creative Group



Gümüş MIXX Eti Popkek'te Boş Yok / ETİ / Milklab / MG Media



Bronz MIXX No Water Challenge / Reckitt Benckiser / Punch BBDO / Contentine



Entegre Reklamlar



Altın MIXX Yarının Suyu - Damlaya Dokun / Reckitt Benckiser / Contentine



Gümüş MIXX Eti Wanted İstekmatik / ETİ / Var Böyle Tipler / Kompüter



Brons MIXX Start Your Impossible / Toyota / Universal McCann / Alametifarika



Bronz MIXX Taş-Pati-Makas / Frito Lay / OMD / Pep. Creative Studio powered by Oliver



Veri Kullanımı



Altın MIXX Su Endeksi / Reckitt Benckiser / Havas Turkey



Altın MIXX Coca-Cola - Support Your Locals with DCO / Coca-Cola Türkiye / Carat / newton.ddc



Gümüş MIXX Vodafone Veri Modellemeleri ile Kişiselleştirme / Vodafone



Bronz MIXX The Illusionist / Turkcell / Hype



Oyunlar ve Oyuniçi Reklamlar



Altın MIXX The Uncancelled Cup / Adidas / Wunderman / MediaCom / AMVG



Gümüş MIXX Türkiye'nin İlk Pizza Zulası / Little Caesars / Karbonat



Bronz MIXX 19 Mayıs E-Spor Yarışı / Ford Türkiye / TTBOOM / Ingage Media



Influencer Pazarlaması



ALTIN MIXX Bosch Unlimited ile bi' başladın mı duramazsın / Bosch Ev Aletleri / Montent



GÜMÜŞ MIXX Kasım İndirim Kampanyaları / Trendyol / Havas İstanbul / Wavemaker Turkey



GÜMÜŞ MIXX #Benzersiz Clio Sunar; Serdar Kuzuloğlu Influencer Klişelerine Karşı / Renault / Geometry İstanbul / Wavemaker Turkey



BRONZ MIXX MOOV ile Mücbir Sebepler Yolda / Moov By Garenta / Havas İstanbul



BRONZ MIXX Eti Cin’le Gülümse Hashtag Challenge / ETİ / H2O United / MG Media



BRONZ MIXX DİMES Milkshake Lansman / DİMES / Reklamania Creative



Kar Amacı Gütmeyen / Kamu Hizmetleri



ALTIN MIXX Bir Gölü Kurtarmak / Reckitt Benckiser / Havas Turkey



GÜMÜŞ MIXX #PlastiktenKurtul / Greenpeace Akdeniz / Havas İstanbul



BRONZ MIXX Yaşı Yok Farkındalık Kampanyası / Avivasa / Tazefikir Grup



Dijital Ses Reklamcılığı



ALTIN MIXX Değişen Dünyada Kız Çocuğu Olmak / Aydın Doğan Vakfı / Digital Partners



GÜMÜŞ MIXX HOTWAVE 3D / Frito Lay / OMD / AdColony Turkey



BRONZ MIXX Magnum 3D Audio Spotify / Unilever / Mindshare / AdColony Turkey



B2B



ALTIN MIXX Zoetis VR / Zoetis / FormatC



GÜMÜŞ MIXX Türkiye’nin İlk ve Tek B2B CNC Dijital Platformu Parkurda / Parkurda / Digital House Digital Agency



BRONZ MIXX Siparişdirekt Online Lansman İletişimi / Unilever / Mindshare



Özel Gün İletişimi



ALTIN MIXX Tarihi Yolculuk - TK1919 / Türk Hava Yolları / Tribal Worldwide İstanbul



GÜMÜŞ MIXX 23 Nisan İletişimi – #TK1920 #AyYıldızGöklerde / Türk Hava Yolları / MullenLowe / Tribal Worldwide İstanbul / Native



BRONZ MIXX Tüm Renkleriyle Cumhuriyet / DYO / Salvo



Display (Görüntülü) Reklamlar



ALTIN MIXX UTC Promo Kampanyası DCO / Nestlé / Mindshare / Hogarth



GÜMÜŞ MIXX Ford Puma #FazlasıylaSen Adcolony End Card Reklam Modeli / Ford Türkiye / Ingage Media / VMLY&R İstanbul



BRONZ MIXX Ford Focus'ta Bu Kadar Özellik Neden Var - Adcolony End Card Reklam Modeli / Ford Türkiye / Ingage Media / VMLY&R İstanbul



BRONZ MIXX Citroen C3 - Fizy ile Yüz Tanıma / Citroen / MediaCom / Goodroll (Snapchat Türkiye)



Covid-19 Özel Çalışmalar



ALTIN MIXX Moral Pizzası - Domino's İyilik Hareketi / Domino's Pizza / Alametifarika



GÜMÜŞ MIXX Evlere Şenlik / PepsiCo / Titrifikir / OMD



GÜMÜŞ MIXX Sokağa Bak / İkinciyeni.com / Havas İstanbul



BRONZ MIXX Beko Evdekalk / Beko / McCann İstanbul



Küçük Devler (KOBİ’ Özel Kategorisi)



ALTIN MIXX Yuka - Anneler Günü Sosyal Medya Kampanyası / Yuka By Guliz / 28014 Agency



GÜMÜŞ MIXX Novid-19 / Havas İstanbul / Havas İstanbul



BRONZ MIXX Rocker Bakır / Mega Metal / Havas İstanbul



Toplumsal Cinsiyet Eşitliği



ALTIN MIXX Onursuz Olmasın Aşk / GMag / Havas İstanbul



GÜMÜŞ MIXX Hayat Müşterek Simgesi / Kiğılı / Youthworks



GÜMÜŞ MIXX Reklamlar Değişir, Toplum Değişir / Reklamverenler Derneği /Concept



GÜMÜŞ MIXX Değişen Dünyada Kız Çocuğu Olmak / Aydın Doğan Vakfı / Digital Partners



BRONZ MIXX Futbolda #BenVarım diyen kadınlar / Vodafone / VMLY&R İstanbul / Carat



BRONZ MIXX Perde Kapalıyken Daha İyi Görüyoruz / Borusan / Havas Engage İstanbul



BRONZ MIXX Pride / Reckitt Benckiser / Havas Turkey