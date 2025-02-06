MKE Land Rover'i elektrikli yaptı araziye çıkacak

Kars’ta düzenlenen Kış Tatbikatı-2025 kapsamında Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yerli üretim E-Arazi aracı tanıtıldı.



TSK tarafından geri dönüşüme ayrılan 1993 model Land Rover şasisi üzerine yerli imkanlarla geliştirilen MKE E-Arazi, 335 beygir gücüyle saatte 150 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor.