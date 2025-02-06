MKE Land Rover'i elektrikli yaptı araziye çıkacak
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), TSK envanterinde çok sayıda bulunan 1993 model "Land Rover 110" aracını elektrikli otomobile dönüştürdü. Geri dönüşüm süreciyle MKE E-Arazi adı verilen araç yerli imkanlarla geliştirildi.
Kars’ta düzenlenen Kış Tatbikatı-2025 kapsamında Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yerli üretim E-Arazi aracı tanıtıldı.
TSK tarafından geri dönüşüme ayrılan 1993 model Land Rover şasisi üzerine yerli imkanlarla geliştirilen MKE E-Arazi, 335 beygir gücüyle saatte 150 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor.
Araca 360 derece görüş kamerası, multimedya ekran gibi çeşitli eklemeler de yapıldı.
Araç, TSK tarafından zorlu arazi koşullarında aktif şekilde kullanılacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Tsk
- yerli otomobil
- Otomobil