MKE Land Rover'i elektrikli yaptı araziye çıkacak

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), TSK envanterinde çok sayıda bulunan 1993 model "Land Rover 110" aracını elektrikli otomobile dönüştürdü. Geri dönüşüm süreciyle MKE E-Arazi adı verilen araç yerli imkanlarla geliştirildi.

MKE Land Rover'i elektrikli yaptı araziye çıkacak

Kars’ta düzenlenen Kış Tatbikatı-2025 kapsamında Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yerli üretim E-Arazi aracı tanıtıldı.

tarafından geri dönüşüme ayrılan 1993 model Land Rover şasisi üzerine yerli imkanlarla geliştirilen MKE E-Arazi, 335 beygir gücüyle saatte 150 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor.

MKE Land Rover'i elektrikli yaptı araziye çıkacak - 1

Araca 360 derece görüş kamerası, multimedya ekran gibi çeşitli eklemeler de yapıldı.

Araç,  tarafından zorlu arazi koşullarında aktif şekilde kullanılacak.

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