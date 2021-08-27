MNG Kargo'dan siber saldırı açıklaması

MNG Kargo'nun bazı müşterilerine ait şifreler ve kişisel bilgiler siber saldırı sonucu ele geçirildi. İhlalden etkilenen kişi sayısı ise belirlenemedi. Konuyla ilgili firmadan yapılan açıklamada, sistemden kaynaklı bir açık olmadığı bildirildi.

ntv.com.tr 27.08.2021 - 15:05 | Son Güncelleme : 27.08.2021 - 15:29

MNG Kargo'dan siber saldırı açıklaması

MNG Kargo, bazı müşterilerine ait şifrelerin ve kişisel bilgilerin ele geçirildiğini duyurdu.

Firmadan, Kişisel Verileri Koruma Grubu'na siber saldırıya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, veri ihlalinin müşteri hesaplarına yetkisiz erişim gerçekleştiren kişi veya kişilerce 'sızma' şeklinde gerçekleştirildiği bildirildi. 

"SİSTEMDEN KAYNAKLI AÇIK YOK"

Açıklamaya göre; sistemden kaynaklı bir açık olmadığı düşünülüyor.

Kurumsal bir müşterinin 15 Ağustos'ta sözlü bildirimi üzerine yapılan incelemeler sonucu 23 Ağustos'ta ihlalin tespit edildiği bildirilen açıklamada ihlalden kargo alıcılarına ait "ad-soyad, adres, telefon numarası" bilgilerinin etkilendiği kaydedildi. İhlalden etkilenen kişi sayısı ise belirlenemedi. 

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