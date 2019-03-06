Tüm dünyada taşınabilir cihazların önemi arttıkça akıllı telefonların iş süreçleri ve günlük yaşantıdaki rolü de büyüyor. Bu durumun farkında olan siber suçlular zararlı yazılımların dağıtım yöntemlerine ve kullandıkları saldırı vektörlerine daha fazla özen gösteriyor. Zararlı yazılımları, hiçbir güvenlik çözümü kurmamış kullanıcıların cihazlarına bulaştırmak için değerlendirilen kanallar günümüzde bir siber saldırının başarısı için büyük önem taşıyor.



Dağıtım stratejilerinin başarısı yalnızca saldırılardaki artışla değil, zararlı yazılımlarla karşı karşıya kalan tekil kullanıcı sayısıyla da ölçülüyor. Geçtiğimiz yıl 774.000 olan bu sayı 2018’de 9.895.774’e çıktı. Karşı karşıya kalınan tehditler arasında en kayda değer artışı Trojan-Dropper adı verilen tür yakaladı. Bu tür saldırıların oranı neredeyse iki katına çıkarak %8,63’ten %17,21’e ulaştı. Bu zararlı yazılımlar sistem korumasını alt ederek, Truva atlarından fidye yazılımlarına kadar her tür zararlı yazılımı kurabiliyor.



Kaspersky Lab Güvenlik Uzmanı Victor Chebyshev, “Mobil cihaz kullanıcıları 2018’den bugüne kadar görülmüş en acımasız siber suç akınıyla karşı karşıya kaldı. Yıl içinde DNS ele geçirme gibi yeni tekniklerle mobil cihazlara saldırı düzenlendiğini gördük. İstenmeyen SMS’ler gibi gelişmiş dağıtım yöntemlerine de daha fazla odaklanıldığı tespit edildi. Bu eğilim, akıllı telefonlara mobil güvenlik çözümü ekleme ihtiyacının arttığını gösteriyor. Kullanıcılar kaynağı ne olursa olsun cihazlarını saldırı girişimlerine karşı korumalı.” dedi.



Mobil zararlı yazılımların 2018’deki evrimini ele alan rapordaki diğer bulgular şunlar:



Kaspersky Lab ürünleri 2018’de 150 ülkeden toplam 80.638 kullanıcıyı mobil fidye yazılımlarından korudu. 60.176 adet mobil fidye yazılım örneği tespit edildi.



Zararlı mobil kripto para madencisi kullanılan saldırıların sayısı 2018’de beş kat arttı.



2018’de mobil bankacılık Truva atları için 151.359 adet kurulum paketi tespit edildi. Bu sayı bir önceki yıla göre 1,6 kat daha fazla.