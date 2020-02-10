Mobil Dünya Kongresi'nde iptaller artıyor (Corona virüs önlemi)

Çin’de yeni tip Corona Virüsü (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 910'a ulaştı, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 40 bini geçti.



Salgın, her yıl 200'e yakın ülkeden 100 bin kişinin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapan Mobile World Congress'i (MWC) de etkiledi.



Dünyanın en önemli mobil teknoloji fuarı olarak bilinen, 24-27 Şubat tarihlerinde İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek MWC, corona virüs salgını dolayısıyla katılmama kararı alan şirketlerin sayısı artıyor. Teknoloji devleri Nvidia, Ericsson ve LG'den sonra ABD merkezli Amazon da Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC 2020) katılmayacağını açıkladı. Samsung'un da fuara katılmayacağı gelen iddialar arasında.

Cnet'in Güney Kore merkezli şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Samsung her opsiyonu değerlendirmeye aldı. Ülke basınında yer alan habere göre ise, Samsung fuardan çekilmeyecek ancak katılımını sınırlı tutacak.



Birçok firmanın yeni ürünlerini tanıttığı MWC'ye her yıl 200'den fazla ülkeden 100 binden fazla profesyonel katılımcı geliyor.

GSMA'DAN YENİ ÖNLEMLER



Bu arada Dünya GSM Birliği (GSMA), iptallere rağmen MWC'de katılımın yüksek olduğunu vurgulayıp ek önlem aldı.



GSMA, Çin'in Hubey eyaletinden gelenlerin MWC fuar alanına alınmayacağını, Çin'den gelenlerin de 14 gün öncesine kadar Hubey'de bulunmadıklarını kanıtlayan belgeleri göstermek zorunda olduklarını duyurdu.



GSMA geçen haftaki açıklamasında, MWC'de, konferans salonlarında her konuşmacıda mikrofonun değiştirileceğini bildirip, corona virüs salgınına karşı katılımcılara "el sıkışarak selamlaşma yapılmaması" gibi bazı tavsiyelerde bulunmuştu.



MWC'nin Barselona kentine ekonomik katkısı 450 milyon euronun üzerinde olurken, iptallerden dolayı bu yıl düşüş olabileceği belirtiliyor.