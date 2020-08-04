Mobil dünyada bir ilk: Google Play Store'da 10 milyar kez indirildi

Android mobil uygulamalara ev sahipliği yapan Google Play  Store'da ilk defa bir uygulama 10 milyar defa indirildi.

ntv.com.tr 04.08.2020 - 10:59

Mobil dünyada bir ilk: Google Play Store'da 10 milyar kez indirildi

İlişkili Haberler

Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın CEO'ları ABD Kongresi'nde ifade verdi

Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın CEO'ları ABD Kongresi'nde ifade verdi

On binlerce uygulamaya ev sahipliği yapan Google'ın mobil uygulama servisi Google Play Store'dan kırılması hayli güç bir rekor haberi geldi. 
  
Google uygulamalarını ve Google Play'den alınan uygulamaları güncellemek için kullanılan Google Play Hizmetleri, Play Store  bünyesinde 10 milyar indirilme rakamını geride bırakan ilk ve tek uygulama oldu. 
  
9to5Google'da yer alan habere göre, bu indirme rakamına ulaşılmasındaki en önemli neden Google'ın uyguladığı politika. Zira şirket 2012 yılından beri satılan her Android cihazda bu uygulamanın kurulu olarak gelmesini zorunlu kılıyor. 
  
2.5 milyar Android cihaza yüklü olarak gelen uygulama, akıllı telefonlar  reset edildiğinde de yeniden otomatik olarak yükleniyor ve bu durum uygulamanın indirilme sayılarına yansıyor. 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...