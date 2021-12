Mobil oyun yarışmasını kazanıp 5 milyon lira ödül aldılar

Mobil oyunlar dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Bu oyunlar için uluslararası turnuvalar düzenleniyor ve kazanan oyunculara / takımlara ciddia para ödülleri veriliyor.

Arena of Valor International Championship 2021’i kazananı 400 bin dolar büyük ödülün sahibi oldu.

2021 turnuvasını kazanarak kupayı havaya kaldıran ve 400 bin dolarlık büyük ödülünü evine götüren takım Buriram United oldu. İkinci olan takım ise 200 bin dolar aldı.

Bu yıl düzenlenen turnuvanın ödül havuzu 1 milyon dolar büyüklüğündeydi. Seneye bu miktarın iki katına çıkacağı belirtildi.

2022 Ekim ayında AoV World Cup düzenlenecek ve 16 takım, dünyadaki tüm mobil espor turnuvaları içerisinde rekor niteliğinde olan 10 milyon dolar değerindeki ödül havuzundan pay almak için mücadele edecek.

Ünvanı kazanmak için birbirine karşı yarışan 16 takımın her biri minimum 250 bin dolar alırken, nihai kazanan takım 3 milyon 500 bin dolar kazanacak.



Oyunlar kendi içerisinde yarışmalar düzenliyor. Dünya genelinde espor takımları kuruluyor. Örneğin Buriram United, Tayland merkezli bir spor kulübü.



Kulüp bünyesinde birçok espor takımı da barındırıyor.



ARENA OF VALOR: YENİ ÇAĞ HAKKINDA



Tencent Games tarafından geliştirilen Arena of Valor: Yeni Çağ, mobil platformlar için geliştirilmiş bir MOBA oyunudur. 5v5 MOBA oynanışına sahip olan Arena of Valor: Yeni Çağ’da 100'den fazla karakter bulunuyor. DC Comics, Sword Art Online, Ultraman, Bleach gibi çeşitli marka işbirlikleri ile popüler kahramanlar ve kostümler de oyunda yer alıyor. iOS, Android ve Nintendo Switch platformlarında oyuncular, dünyanın dört bir yanından farklı oyuncularla gerçek zamanlı olarak eşleşebilir veya arkadaşlarıyla bir ekip halinde mücadele edebilir.