Mobil uygulamalar için ne kadar harcandı?

ABD merkezli mobil uygulama pazar araştırma şirketi Sensor Tower mobil uygulamalar için ne kadar harcama yapıldığını gözler önüne seren raporunu yayınladı.



MacRumours'ta yer alan habere göre, ABD’deki iOS kullanıcıları, mağazadaki en popüler 100 uygulamanın abonelik sistemine 3,6 milyar dolar para harcadı.



Android uygulama mağazası Google Play Store'da ise bu miktarın 1,1 milyar dolar olduğu belirtildi.



En popüler 100 uygulamaya yapılan harcama 2018 yılında 3,8 milyar olduğu ve bu sayının 2019 yılının sonunda 4,7 milyar dolara çıktığı açıklandı.



iOS cephesinde en çok gelir sağlayan uygulama Google'ın video servisi youTube olurken, Android'de birinciliğin sahivi Pandora oldu.

Aynı rapora göre, ABD’deki kullanıcıların oyun haricindeki mobil uygulamalara harcadığı para 2018’e oranla yüzde 21 artış gösterdi.

