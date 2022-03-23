Mobilet, bilet trafiğini Microsoft bulutunda yönetiyor

Yaklaşık 1 milyon üyesi bulunan Mobilet; 400’e yakın organizatör ile birlikte çalışarak konser, sinema, tiyatro ve spor karşılaşmaları başta olmak üzere çok sayıda farklı etkinlik için çevrimiçi bilet satışı gerçekleştiriyor.

Bilet satışı sırasında oluşan veri trafiğini etkinliklerin hacmiyle doğru orantılı şekilde yönetebilmek için Microsoft’un Azure Traffic Manager ürününü kullanan Mobilet, böylece hem kullanıcılarına kesintisiz bir bilet alma deneyimi sunuyor; hem de bilet satış trafiğinin azaldığı dönemlerde maliyet avantajı sağlıyor.



Etkinliklerin yoğunluğuna göre farklı dijital çözüm araçlarına yöneldiklerini belirten Mobilet Genel Müdürü Bülent Seyhunlu, “Günümüzde siber tehditlerin de giderek yoğunlaştığının bilincindeyiz. Bu alanda yine Microsoft’un Azure bulutundan faydalanarak uçtan uca ve çok katmanlı bir koruma sağlıyoruz. Örneğin üyelerimizin kart bilgilerini saklamak için uluslararası standartlara sahip kart saklama uygulamasını kullanarak siber tehditleri minimize etmiş oluyoruz. Müşteri deneyimi de bizim için son derece önemli. Son kullanıcı için sosyal rezervasyon gibi arkadaşlar arasında bilet ücretinin bölüşülmesini sağlayan uygulamalarımız var. Öte yandan organizatörlerimiz, kendilerine özel olarak sunduğumuz Promoter uygulaması sayesinde, bir etkinlik açtıklarında satış grafiğini kendileri bizzat takip edebiliyorlar; bunun yanında bilet satın alanların demografik yapısını ve ödeme şekillerini de görebiliyorlar” diyerek paydaşlarına değerli veriler sunduklarına dikkat çekiyor.