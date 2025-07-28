Modern simya: Nükleer füzyon şirketi, cıvadan altın üretecek

Sıradan metallerden altın elde etmek, simyacıların yüzyıllardır peşinden koştuğu bir hayaldi. Modern fizikçiler ise elementlerin birbirine nasıl dönüştürülebileceğini iyi biliyor ve bu bilgi onlarca yıldır parçacık hızlandırıcılarında kullanılıyor. Ancak bu yöntemle altın üretmek hem son derece maliyetli hem de verimsiz.



Örneğin Cenevre'deki parçacık hızlandırıcı deneylerinin yürütüldüğü CERN'deki bir deneyde dört yıl süren çalışmaların sonunda yalnızca 29 pikogram altın üretilebilmişti. Bu hızla, bir külçe altın üretmek için milyarlarca yıl gerekir.



Ancak Kaliforniya merkezli bir nükleer füzyon girişimi olan Marathon Fusion, bu soruna bambaşka bir çözüm öneriyor.

SİMYADAN NÜKLEER FÜZYONA

Şirket, nükleer füzyon reaktörlerinde ortaya çıkan nötronların radyoaktif özelliklerini kullanarak cıvanın bir izotopunu (cıva-198) başka bir izotopa (cıva-197) dönüştürmeyi, ardından da bu izotopun kararlı altına dönüşmesini sağlamayı hedefliyor.



Bu süreçte cıva-198 izotopu, yüksek enerjili nötronlarla bombardımana tutulduğunda radyoaktif cıva-197’ye dönüşüyor, ki bu da bozunarak altına dönüşüyor. Marathon Fusion’a göre, bir füzyon enerji santrali yılda yalnızca 1 gigawatt termal güçle birkaç ton altın üretebilir.



Ancak bu dönüşümün gerçekleşebilmesi için, nötronların enerjisinin 6 milyon elektronvoltun üzerinde olması gerekiyor. Bu tür nötronlar, füzyon reaktörlerinde kullanılan döteryum ve trityum gibi hidrojen izotoplarının oluşturduğu plazmalarda üretilebiliyor.



Şirket, bilgisayar simülasyonlarıyla bu sürecin mümkün olduğunu kanıtladıklarını savunuyor. Ancak henüz piyasada ticari bir füzyon reaktörü olmadığı için gerçek koşullarda test etmek imkansız.

FÜZYON NEDİR?

Nükleer füzyon çalışmalarının nihai hedefi, Güneş'teki nükleer süreci taklit ederek sonsuz ve temiz enerji üretmek. İki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek daha ağır bir element oluşturduğu sürece nükleer füzyon adı veriliyor.



Nükleer füzyon, hidrojen izotoplarını yüksek sıcaklıkta birleştirerek büyük miktarda enerji açığa çıkarıyor. Güneş’te doğal olarak gerçekleşen bu süreç, dünyada insan eliyle oluşturulmaya çalışılıyor. Ancak bu reaksiyonu kararlı biçimde sürdürmek teknik açıdan çok zor. Şu anda kullanılan reaktörler, harcadıkları enerjiden fazlasını üretemiyor.



Sıcaklığını ve nükleer füzyon sürecini 4,6 milyar yıl sürdüren Güneş'e kıyasla bu reaksiyon, Dünya'daki reaktörlerde çok kısa süre boyunca devam ettirilebiliyor.



Füzyon enerjisi, halihazırda birçok ülkede inşa edilen ve kullanılan nükleer reaktörlerden farklı. Kullanımdaki reaktörlerde aslında "nükleer fisyon" denen başka bir süreç işliyor. Fisyon, kütle numarası çok büyük bir atom çekirdeğinin parçalanarak daha küçük iki veya daha fazla çekirdeğe dönüşmesi. Fisyonda bir atom parçalanırken, füzyonda ise atomlar birleşerek daha ağır bir atom ortaya çıkarıyor.

ALTIN AMA RADYOAKTİF

Kâğıt üzerinde her ne kadar cıvadan altın üretmek mümkün görünse de, Marathon Fusion’ın simülasyonları ancak ticari füzyon reaktörleri devreye girdiğinde gerçek anlamda test edilebilecek.



Dahası, füzyon reaktörlerinde üretilecek altın başlangıçta radyoaktif olacak. Bu da onun doğrudan kullanılmasını engelleyecek ve uzun bir süre boyunca radyoaktif atık olarak muamele edilmesi gerekecek.



Deneysel fiziğin doğası gereği, dijital simülasyonlarda çoğu zaman bazı fiziksel etkiler ve önemli detaylar gözden kaçabiliyor. Yine de bu durum, uzun vadeli yatırımcıların ilgisini caydırmayabilir.

