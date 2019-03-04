"Mavi balina" adlı oyundan sonra çocuklar için tehlikeli başka bir oyun daha piyasaya çıkmış ve söz konusu oyunun dünya genelinde pek çok intihar vakasına neden olduğu öne sürülmüştü.



Mono'nun simgesi heykelin yaratıcısı, konu ile ilgili sessizliğini bozdu ve İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.



İngiliz The Sun gazetesine konuşan 43 yaşındaki Japon heykeltıraş Keisuke Aiso, "Momo öldü, laneti de kalktı. Artık çocuklar rahat edebilir" dedi.



Aiso aynı açıklamasında, heykelin insanları korkutmak için kullanılmasından dolayı da kendini suçlu hissettiğinin altını çizdi.



"Momo" isimli oyunda ürkütücü ve merak uyandırıcı karakter, cep telefonunuza WhatsApp uygulaması üzerinden geliyor.