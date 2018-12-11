Mortal Kombat 11, daha önce hiç olmadığı kadar oyun deneyimini derinleştiren ve oyunculara kontrolü daha fazla elde tutma imkanı veren “Custom Character Variation System” ile zenginleştirildi.

25 yıldan fazla bir süredir oynanan Mortal Kombat’ın hala güçlü olmasını ve oyunculara destansı deneyimler yaşatmasını sağlayan bu yenilikçi sistem, oyuncuların favori savaşçılarını kişiselleştirmeleri için sonsuz sayıda seçenek sunuyor.



Mortal Kombat 11 oyununda, hikayenin epik kahramanlarından Dark Raiden ve Scorpion arasında geçen destansı bir savaş sahnesinin yer aldığı ilk fragman ise geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Yeni bir kahramanın da gözüktüğü ve büyük beğeni toplayan fragmanın “Ölümsüz” adlı özgün şarkısı ise ünlü rap sanatçısı 21 Savage tarafından seslendirildi.