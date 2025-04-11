Mucize biyonik el: Koldan ayrıldığında bile hareket ediyor

Open Bionics adlı girişim, çığır açan bir gelişmeye imza attı.

İngiltere merkezli şirket, insandan ayrıldığında bile çalışabilen, dünyanın ilk kablosuz biyonik elini tanıttı.

Girişimin kurucu ortağı ve CEO'su Samantha Payne, The Independent'a yaptığı açıklamada, "Önde gelen biyonik ellerden iki kat daha hızlı ve iki kat daha güçlü olmasının yanı sıra, halihazırda en hafif el ve bütünüyle su geçirmez ve tamamen kablosuz olan ilk el” dedi.

"Bu, sektör için büyük bir değişim adımı" diyen Payne, biyonik eli "bilimkurgudan fırlamış gibi" şeklinde tanımladı.

MyoPods adı verilen kablosuz EMG elektrotlarını kullanan cihaz, ampute kişinin kolunun üstünde duruyor ve kas sinyallerini okuyor. Daha sonra bu sinyallerle biyonik parmaklara hareket komutu veriyor.