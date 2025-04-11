Mucize biyonik el: Koldan ayrıldığında bile hareket ediyor
İngiltere merkezli Open Bionics, kullanıcıdan ayrıldığında bile çalışabilen, dünyanın ilk kablosuz biyonik elini tanıttı.
Open Bionics adlı girişim, çığır açan bir gelişmeye imza attı.
İngiltere merkezli şirket, insandan ayrıldığında bile çalışabilen, dünyanın ilk kablosuz biyonik elini tanıttı.
Girişimin kurucu ortağı ve CEO'su Samantha Payne, The Independent'a yaptığı açıklamada, "Önde gelen biyonik ellerden iki kat daha hızlı ve iki kat daha güçlü olmasının yanı sıra, halihazırda en hafif el ve bütünüyle su geçirmez ve tamamen kablosuz olan ilk el” dedi.
"Bu, sektör için büyük bir değişim adımı" diyen Payne, biyonik eli "bilimkurgudan fırlamış gibi" şeklinde tanımladı.
MyoPods adı verilen kablosuz EMG elektrotlarını kullanan cihaz, ampute kişinin kolunun üstünde duruyor ve kas sinyallerini okuyor. Daha sonra bu sinyallerle biyonik parmaklara hareket komutu veriyor.
"BİLEKLERİMİ 360 DERECE DÖNDÜREBİLİYORUM"
Menenjit yüzünden küçük bir çocukken iki elini de kaybeden 19 yaşındaki Tilly Lockey, son 9 yıldır Open Bionics tarafından geliştirilen biyonik kolları kullanıyor.
Lockey, geri bildirimleriyle geliştirilmesine yardımcı olduğu son modelin işlevsellik ve teknoloji açısından rakipsiz olduğunu söyledi.
The Independent'e konuşan Lockey, şu ifadeleri kullandı: "Kollar çok daha güçlü. Kendi elimi çıkarabiliyorum ve soketimdeki kablosuz sensörler aracılığıyla onu kontrol ederek bir masanın üzerinden sürünmesini ve bana geri dönmesini sağlayabiliyorum. Bu teknolojinin ne kadar epik olduğunu hayal bile edemezsiniz."
Artık bileklerini 360 derece döndürebildiğini söyleyen Lockey, "Gerçekten de bunu yapabilen başka bir kol yok" diye ekledi.
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